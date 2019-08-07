Жителям Арыси полностью восстановят дома, вплоть до ремонта внутри – МИИР

Министерство индустрии и инфраструктурного развития призывает жителей Арыси не переживать и заверяют, что ни один чиновник не уведет из города, пока не будут завершены восстановительные и ремонтные работы. Причем, как отметил первый вице-министр ведомства Каирбек Ускенбаев, в каждом доме, который был полностью или частично поврежден от взрывов, будет проведен полный ремонт.

«Восстановительные работы домов в Арыси продолжаются. Сейчас в 17 секторах трудятся свыше 7 тыс. строителей. Мы просим жителей города не переживать по вопросу проведения работ. Ни одно должностное лицо не покинет город, не завершив работы. Мы находимся с вами рядом все это время, ежедневно ведется осмотр каждого из 17-ти секторов», - цитирует Ускенбаева пресс-служба министерства.

Он отмечает, что каждый дом взят под строгий контроль, и ни одна семья в Арыси не останется без внимания.

«Ремонтные работы в Арыси проводятся поэтапно: сначала на участке работают кровельщики, затем специалисты меняют окна, после чего к ремонту приступают отделочники. Каждый специалист выполняет и сдает свою часть работы, затем к ремонту приступает следующий специалист. Весь этап строительства и восстановления домов находится на постоянном контроле», - напомнил Ускенбаев.

В целом в городе мобилизовано рекордное количество строителей, строительные материалы поставляются бесперебойно в необходимом количестве, а все 17 штабов работают в усиленном режиме, заверяет первый замминистра.

«На сегодняшний день в свыше 6,7 тыс. домах в Арыси завершились основные восстановительные работы. На 2,6 тыс. объектах ИЖС и МЖД строители проводят косметический ремонт. За каждым объектом ведется строгий контроль», - подчеркнул он.

Напомним, что ранее планировалось завершить все работы в Арыси до 1 августа. Однако 2 августа стало известно, что работы завершены не на 100%. Сроки восстановительных работ были продлены до 20 августа.

Накануне глава государства Касым-Жомарт Токаев принял премьер-министра страны Аскара Мамина и поручил ему своевременно и качественно выполнить все восстановительные работ в городе.

Смотрите также фоторепортаж:

Восстановление Арыси