Массовое ДТП в столице: водитель автобуса нарушил ПДД

Дело о массовом ДТП в столице, в котором пострадали 33 человека, рассматривается в суде, сообщил в среду в ходе брифинга в МВД председатель комитета административной полиции Максат Байболов. Он также сообщил, что по предварительной причине водитель автобуса нарушил правила дорожного движения, хотя ранее сообщалось, что он потерял сознание.

«Дело передано в суд, сейчас на рассмотрении суда находится. Здесь человеческий фактор: водитель нарушил правила дорожного движения – предварительная причина. Но сейчас в рамках следствия все это детально будет уже расследовано, сейчас судом все это будет рассматриваться дополнительно», - сообщил Байболов.

Напомним, ДТП произошло 26 марта. Автобус пригородного маршрута №303 допустил столкновение с автобусом маршрута №12, были задеты автобус №53 и машина скорой помощи, а также несколько легковых автомобилей. В результате аварии погибли 2 человека – водитель и пассажирка автобуса №303, более 30 человек пострадали, в том числе 2 фельдшера скорой медицинской помощи и гражданка Филиппин. При этом сообщалось, что утром перед рейсом водитель автобуса прошел медосмотр, никаких вопросов по его состоянию здоровья не возникало. Однако позже начальник отдела следственного управления департамента Нурлан Муканов сообщил о том, что у водителя автобуса выявлено нарушение кровоснабжения и, как следствие, он потерял сознание.