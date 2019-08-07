Часть активов Нацфонда переведут в золото

На сайте информационно-правовой системы нормативных правовых актов «Адилет» опубликован указ президента от 2 августа 2019 года «О внесении изменения в указ президента Республики Казахстан от 8 декабря 2016 года № 385 «О Концепции формирования и использования средств Национального фонда Республики Казахстан», согласно которому часть активов Национального фонда переведут в золото.

Так, в подразделе «5.3. Управление активами Национального фонда» часть восьмая изложена в следующей редакции: «Стратегическое распределение активов сберегательного портфеля направлено на продолжение политики диверсификации активов и предполагает переход от консервативного распределения (80% в облигациях на 20% в акциях) к сбалансированному распределению (60% облигаций, 30% акций, до 5% альтернативных инструментов и до 5% золота), направленному на повышение долгосрочной ожидаемой доходности».

В прежней редакции документа сбалансированное распределение активов было: 60% облигаций, 35% акций и до 5% альтернативных инструментов.

Указ вводится в действие со дня подписания.

Формирование портфеля золота в Нацфонде позволит повысить сохранность и защиту активов фонда от возможного понижения привлекательности активов в валюте на международных финансовых рынках, отмечалось в пояснительной записке правительства.