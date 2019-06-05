Deutsche Bank конфисковал у Венесуэлы 20 тонн золота, которые республика предоставила в качестве обеспечения по кредиту. Как сообщает агентство Bloomberg , Венесуэла не выполнила условий соглашения с банком.

В рамках финансового соглашения, подписанного в 2016 году, Венесуэла получила кредит на $750 млн наличными от Deutsche Bank и предоставила в качестве обеспечения 20 тонн золота. Соглашение, срок действия которого должен был истечь в 2021 году, было урегулировано досрочно из-за пропущенных процентных платежей.

В это же время сторонники лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо попросили Deutsche Bank внести $120 млн на счет, к которому не будет доступа у действующего президента республики Николаса Мадуро. Такая сумма отражает разницу в цене золота с момента его приобретения до нынешнего уровня.

«Мы связываемся с Deutsche Bank, чтобы договориться об условиях, в соответствии с которыми разница, причитающаяся центральному банку, будет выплачиваться законному правительству Венесуэлы», - заявил генеральный прокурор Гвайдо в США Хосе Игнасио Эрнандес.

Как отмечает Bloomberg, это второй случай, когда Мадуро не смог выполнить финансовый обязательства, что привело к потерям в то время, когда резервы находятся на рекордно низком уровне. Ранее Центральный банк пропустил мартовский срок выкупа золота у Citigroup почти на $1,1 млрд. До этого Банк Англии отказался вернуть венесуэльское золото на $1,2 млрд.

В прошлом году правительство Венесуэлы продало более 40% золотых запасов страны в Объединенные Арабские Эмираты и ​​Турцию в отчаянной попытке финансировать государственные программы и платить кредиторам.