На шахтах рудника «Казахалтын» незаконно добывали золотосодержащую руду

Задержаны сотрудники ДВД Акмолинской области и приверженцы нетрадиционных религиозных течений
Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции совместно с Комитетом национальной безопасности задержаны сотрудники ДВД Акмолинской области, покровительствовавшие незаконной добыче золотосодержащей руды из шахт рудника АО ГМК «Казахалтын».
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