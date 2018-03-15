Задержаны сотрудники ДВД Акмолинской области и приверженцы нетрадиционных религиозных течений
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На шахтах рудника «Казахалтын» незаконно добывали золотосодержащую руду

Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции совместно с Комитетом национальной безопасности задержаны сотрудники ДВД Акмолинской области, покровительствовавшие незаконной добыче золотосодержащей руды из шахт рудника АО ГМК «Казахалтын».

Предположительно в преступную группу входили заместитель начальника УВД г. Степногорска Дюсембаев Т.Д., начальник отдела полиции п.Аксу Бибатыров С.Н., начальник отдела полиции п.Бестобе Айнагельдинов Д.К., оперуполномоченные УВД г.Степногорск Жекибаев А. и Кулушев А.Б., а также приверженцы нетрадиционных религиозных течений, сообщает Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции РК. Подозреваемые задержаны на основании ст.128 УПК РК и водворены в ИВС УВД г. Кокшетау. Проводится расследование.

В агентстве отмечают, что «указанные должностные лица через доверенных лиц неоднократно, на системной основе получали взятки от «старателей» за незаконный спуск в шахты, беспрепятственную добычу и реализацию золотосодержащей руды».

В ходе обысков изъято более 23 млн. тенге, огнестрельное оружие, взрывные устройства, россыпное и гранулированное золото.

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