Американский инвестфонд вошел в золотодобывающий проект RG Gold

Группа компаний «Верный Капитал» сообщила о завершении сделки по продаже 35% доли в компании, которой принадлежат золотодобывающая компания RG Gold и проектная компания RG Processing. Новым инвестором в проекте стал фонд частных прямых инвестиций Resource Capital Fund VII. Он входит в группу фондов Resource Capital Fund (RCF) и считается глобальным лидером в горнорудном секторе.

«Партнерство с одним из крупнейших американским фондом и его решимость инвестировать в казахстанский проект свидетельствует о высоком потенциале и динамичном развитии RG Gold в соответствии с классическим подходом компании «Верный капитал» к стратегическому управлению активами», - отметили в холдинге.

Сообщается, что с 2013 года, с начала входа в проект, в геологоразведку уже инвестировано свыше 4,4 млрд тенге или $15,7 млн, осуществлено бурение 140 км, что позволило увеличить запасы в 3 раза – с 34 тонн в 2014 году до 107,8 тонн в 2018 году – по стандартам ГКЗ. По стандартам JORC запасы составили 100 тонн, а ресурсы оценены в 185 тонн. Помимо этого, компания инвестировала свыше 11 млрд тенге ($44 млн) в строительство текущих производственных мощностей и развитие инфраструктуры, создано около 700 рабочих мест, реализованы социальные проекты общей стоимостью свыше 280 млн тенге ($830 тыс.).

По данным холдинга, на следующем этапе развития проекта с участием инвестиционного фонда планируется до 2022 года построить и запустить золотоизвлекательную фабрику мощностью в 5 млн тонн руды в год для переработки запасов первичных руд методом сорбционного выщелачивания (Carbon-in-leach, CIL).

«Участие RCF при совместной реализации проекта обеспечит доступ к передовым технологиям в горнорудном секторе с целью увеличения эффективности производства и внедрению мировых стандартов по защите окружающей среды. Привлечение иностранного инвестора такого уровня является знаковым событием для развития региона и сделает существенный вклад в рост экономики Казахстана в целом», - отмечается в сообщении.

Запасы руды на месторождениях Южный и Северный Райгородок в Акмолинской области (по стандарту JORC) оцениваются в 92,6 млн тонн со средним содержанием золота в руде 1,08 г/т, что дает 3,24 млн унций золота в руде на 1 января 2021 года.

ТОО «RG Gold» (прежнее наименование ТОО «Райгородок») - горнорудная компания, работающая в Бурабайском районе Акмолинской области на Новоднепровской контрактной территории, которая включает в себя месторождения Новоднепровское, Северный и Южный Райгородок. Общая площадь контрактной территории составляет 44,3 кв. км. На данный момент компания ведет добычу окисленной руды с карьеров Северный Райгородок и Южный Райгородок и перерабатывает ее методом кучного выщелачивания. До объявленной сделки, единственным участником ТОО «RG Gold» являлась группа компаний «Верный Капитал».

ТОО «RG Processing» - проектная компания, основанная в октябре 2018 для реализации проекта строительства и запуска новой золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) для переработки первичных руд месторождений Северный и Южный Райгородок. Компания занимается проектированием и дизайном проекта строительства ЗИФ и планируется, что после запуска фабрики продолжить управлять новым производством. Однако руда для переработки на новом заводе будет добываться компанией RG Gold (недропользователь) и передаваться на переработку в RG Processing. В настоящее время RG Processing находится на стадии завершения Банковского Технико-Экономического Обоснования (DFS) строительства фабрики. Компания планирует ежегодно производить на новой фабрике 150-180 тыс. унций золота. До объявленной сделки, единственным участником ТОО «RG Processing» являлась группа компаний «Верный Капитал».

Resource Capital Funds (RCF) – это группа фондов частных прямых инвестиций под общим управлением, созданная в 1988 году, которая фокусируется на инвестициях в горнорудный сектор. С момента основания RCF инвестировала в 181 горнодобывающую компанию, с проектами в 51 стране и в разрезе 30 видов сырья.

Верный Капитал – одна из крупных групп в Казахстане, специализирующаяся на прямых инвестициях (private equity) в частные компании. Компания основана в 2006 году. Портфельные компании группы представлены в таких секторах как: природные ресурсы, телекоммуникации и медиа, потребительские товары и услуги, транспорт и логистика, производство строительных материалов, недвижимость и гостиничный бизнес. На протяжении многих лет Верный Капитал успешно сотрудничает с международными стратегическими инвесторами, содействуя им в доступе к капиталу и рынкам Казахстана и СНГ и привнося в партнерство свой опыт и экспертизу. компаний «Верный Капитал».