Наказание за изнасилование должно быть жесткое – Тургумбаев

Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев считает, что наказание за изнасилование должно быть жестким. При это он отметил, что «по изнасилованиям, в принципе, нормативно всё закреплено», сообщает «Казинформ» .

«Предусмотрены очень жесткие меры наказания. Просто к каждому случаю нужно подходить индивидуально. Я считаю, что это тяжкое преступление, оно нарушает конституционные права как гражданина, как женщины. Посягая на личную свободу женщины, оскорбляет ее честь и достоинство. Это тяжкое преступление, за которое должно быть жесткое наказание», - сказал Тургумбаев после личного приема граждан в партии Nur Otan в столице.

Напомним, что за изнасилование пассажирки поезда «Тулпар-Тальго» сообщением Астана – Актобе суд приговорил двух проводников к 2,5 и 2,3 года лишения свободы. Законность данного приговора проверит генеральная прокуратура.

Министр также рассказал, что сейчас генеральная прокуратура совместно с МВД и другими правоохранительными органами разрабатывает ряд изменений в Уголовно-процессуальный кодекс.

«Вы же помните тот факт с этими пытками (в поселке Заречный Алматинской области – V). Сейчас будем действительно делать реорганизацию пенитенциарной системы. Мы внесли около 60 предложений в действующий кодекс уголовно-исполнительной системы. Это все будет регламентировано не приказом МВД, а законом. Наши нормы и предложения поступили в генеральную прокуратуру, оттуда поступят в парламент, где будут обсуждаться», - сказал министр.

Как сообщалось, глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил провести тщательное расследование по факту применения пыток в колонии в поселке Заречный, а также «модернизировать исправительное учреждение, усилить гражданский контроль для недопущения подобных инцидентов».