Бывший министр обороны уволен из Вооруженных сил из-за ЧП в Арыси

Бывший министр обороны Сакен Жасузаков уволен из системы Вооруженных сил Казахстана из-за взрывов на складах боеприпасов в городе Арысь. Также строгий выговор объявлен ряду бывших и нынешних заместителей главы ведомства. Соответствующее распоряжение подписал президент Касым-Жомарт Токаев в среду, сообщает сайт Акорды.

«Распоряжением Главы государства за ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей и серьезные упущения в работе по обеспечению безопасности и сохранности вооружений и боеприпасов, реализации Программы передислокации и обустройства объектов хранения вооружения и боеприпасов, что повлекло за собой взрыв боеприпасов в воинской части в городе Арыси и масштабные разрушения в городе с человеческими жертвами: бывший министр обороны Республики Казахстан Жасузаков Сакен Адилханович уволен из системы Вооруженных Сил Республики Казахстан», - говорится в тексте документа.

Кроме того, строгие выговоры объявлены первому заместителю министра обороны – начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан Мурату Бектанову, а также двум бывшим заместителям министра обороны Мурату Майкееву и Талгату Жанжуменову.

24 июня на одном из военных складов, расположенных близ города Арысь, начался пожар, а затем последовали взрывы боеприпасов. В Туркестанской области был объявлен режим ЧС, а город с населением 45 тыс. человек был полностью эвакуирован. В результате взрывов 4 человека погибли, более 160-ти пострадали.