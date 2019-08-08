Правительство Венесуэлы отказалось от переговоров с оппозицией

Представители правительства Венесуэлы не примут участие в очередном раунде переговоров с оппозицией 8-9 августа. Как сообщил министр коммуникаций страны Хорхе Родригес, такое решение принял президент Николас Мадуро.

По данным РИА Новости, в своем Twitter Родригес написал, что делегация оппозиции уже находится на Барбадосе для очередного раунда переговоров. Однако президент страны «принял решение не отправлять венесуэльскую делегацию в этот раз из-за грубой и жестокой агрессии со стороны администрации Трампа (президент США Дональд Трамп – V) против Венесуэлы, которая включает незаконную блокировку нашей экономики, торговли и финансов».

Ранее Дональд Трамп подписал указ о блокировке с 5 августа активов властей Венесуэлы в юрисдикции США. В этот список попали, в частности, Центральный банк страны и государственная нефтяная компания PDVSA.

МИД Венесуэлы назвал эти действия экономическим терроризмом и считает, что администрация Трампа хочет провалить политический диалог по ситуации стране.