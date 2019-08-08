По факту утечки данных 11 млн казахстанцев возбуждено уголовное дело

В июле Центр анализа и расследования кибератак (ЦАРКА) сообщил об утечке персональных данных более 11 млн казахстанцев. Организация обратилась в МВД и получила ответ – по данному факту возбуждено уголовное дело.

Сообщается, что «официальное письмо от министерства внутренних дел Республики Казахстан» было получено «на днях».

«В письме от МВД официально сообщается о начатом досудебном расследовании в рамках ЕРДР, возбужденного 22.07.2019 года по статье 211 ч.1 Уголовного кодекса Республики Казахстан (неправомерное распространение электронных информационных ресурсов ограниченного доступа)», - говорится в сообщении ЦАРКА в Facebook.

В опубликованном документе МВД указывается, что досудебное расследование ведет управление полиции столичного района Есиль.

«В настоящее время проводится комплекс необходимых оперативных и следственных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления», - сообщили ЦАРКА в министерстве.

В Центре анализа и кибератак подчеркивают: «не хотелось, чтобы это дело спустили на тормозах», поэтому просят общественность и журналистов поддержать их, «проявив гражданскую активность и интерес к этому делу».

4 июля ЦАРКА сообщил об утечке данных 11 млн казахстанцев. В сообщении говорилось, что «база с полной информацией находилась в общем доступе сети интернет» и «любой желающий мог свободно получать доступ к системе или полностью загрузить ее к себе локально». Тогда ЦАРКА направил информацию в соответствующие органы. В тот же день министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев сообщил, что «поручил выяснить источник и причины (утечки – V)». «Правоохранительные органы уже этим занимаются», - писал Жумагалиев в Facebook.