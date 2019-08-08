Глава государства внимательно следит за ситуацией в соседней стране
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Токаев надеется на скорейшую нормализацию обстановки в Кыргызстане
Фото Акорды

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев внимательно следит за ситуацией в соседнем Кыргызстане, сообщил его пресс-секретарь Берик Уали.

«Президент Казахстана внимательно следит за развитием ситуации в Кыргызстане. Глава государства считает, что происходящие в соседней братской стране события являются внутренним делом Кыргызской Республики», - написал Уали в Facebook.

Он отметил, что «Касым-Жомарт Токаев надеется на скорейшую нормализацию обстановки на основе действующего закона».

Вечером в среду государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана попытался штурмом взять резиденцию бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. Попытка закончилась провалом – экс-президента захватить не удалось. В результате спецоперации пострадали более 40 человек, несколько из них находятся в тяжелом состоянии. Погиб один спецназовец, еще шесть силовиков остаются в заложниках.

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