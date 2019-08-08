МОН изменит систему подготовки и экспертизы учебников

Министерство образования и науки изменит систему подготовки и экспертизы школьных учебников. Как сообщил на совещании в МОН глава ведомства Асхат Аймагамбетов, сегодня учебники большие, тяжёлые и содержат много ошибок.

«Очень много претензий к процедуре экспертизе. Да, мы собираем хороших учителей, но не каждый хороший учитель сильный эксперт. Потому что проводить экспертизу учебников может не каждый учитель. А мы собираем учителей, которые никогда не проводили экспертизу, даем учебник и просим провести экспертизу. Понятно, что получаем результаты, которые получаем. Сама система неправильная. Потому что экспертами должны быть специалисты. Тех же учителей мы должны обучать, давать сертификаты, составить пул экспертов. Тогда уже качество учебников и качество экспертиз будет выше. Сегодня экспертиза формально есть, но эффективность низкая», - сказал Аймагамбетов.

Также он считает, что «не каждый хороший ученый может быть хорошим автором учебника». По его словам, для написания учебников есть определенные требования и определенная закономерность, а «в итоге у нас появляются учебники, как монографии, очень сложные для понимания, психолингвистические характеристики не учитываются, либо сложные, либо еще что-то».

«Поэтому мы должны учить еще и авторов», - отметил глава МОН.

Говоря о мерах, которые ведомство намерено реализовать, чтобы решать существующие проблемы, Аймагамбетов сообщил, что в первую очередь это обучение 1 тыс. «сильных и лучших учителей», их сертификация, создание базы, из которой «будут отбираться каждый год эксперты тайным методом, которые и будут в последующем проводить экспертизу учебников».

«Во-вторых, мы будем проводить работу по обучению всех авторов учебников. В-третьих, сама процедура экспертизы. Два раза они приезжают по одной неделе. Им на эту неделю отдают большой учебник, и за неделю, находясь здесь, в столице, просто нереально. Он должен смотреть все детали: рисунки, карты, решения, задачи, формулировки, запятые, точки. Насколько это реально посмотреть? Поэтому эта система нас также не устраивает. Они будут получать макет учебников вначале, в период апробации, будет создана электронная платформа, и через нее они будут получать учебники, работая на системной основе», - пояснил министр.

При этом он добавил, что «платформа будет помогать отслеживать», учтены ли все замечания.

«На каждое замечание должен быть аргументированный ответ. Сегодня такой системы у нас нет», - признал глава МОН.

Кроме этого, по его словам, через эту электронную систему будет полностью зашифрованное, «слепое» лицензирование учебников, «чтобы не знали, чей это учебник и какого автора» и не было возможности как-то воздействовать на членов экспертной комиссии.

Также Аймагамбетов сообщил, что ответственность за ошибки будут нести и издательства, «в том числе финансовую».

«Если издательство неправильно выпускает учебники, то оно должно принять соответствующие меры по исправлению. Или та же самая экспертиза. По десять раз мы за счет государства проводим экспертизу. Почему? Если несколько раз правили, а они не могут исправить их, то должны быть санкции. Мы же не можем постоянно тратить государственные средства из-за того, что некоторые наши коллеги не могут внимательно и эффективно поработать. Поэтому здесь мы рассмотрим санкции», - заявил министр.

В целом, говоря об ошибках, Аймагамбетов сообщил, что сам посмотрел и нашел «элементарные ошибки» в учебниках по русской литературе, физике, географии, английского языка.

«Некоторые переводили на казахский язык неправильно, не по смыслу, а дети учатся по этим учебникам. Где-то ошибка при переводе на русский, где-то ошибки при переводе на государственный язык. Это абсолютно недопустимые вещи. И наши дети вынуждены учиться по таким учебникам. Каждый год одно и то же. Каждый год на одни и те же грабли наступаем. Когда это закончится?», - возмутился министр.

Что касается стоимости учебников, то здесь глава МОН также провел свой анализ по ценам.

«У нас есть учебники базовые в начальной школе, есть альтернативные учебники в основной и старшей школе. Я специально провел сравнение по ценам. Там, где базовые учебники, понятно, определенные издательства выиграли, там стоимость учебников уже гораздо выше. А там, где есть альтернатива, допустили 4-5 издательств, и школы выбирают, какой учебник взять, мы видим, что базовые учебники намного дороже, чем альтернативные учебники», - рассказал он, добавив, что «учебники не должны стоить так дорого, как они сейчас стоят».

«По ценовой политике нашему министерству нельзя оставаться в стороне. Мы должны убеждать, мы должны дискутировать», - подчеркнул он.

Также глава ведомства считает, что нынешние учебники большие, тяжелые и содержат много ошибок.

«Вот представьте: ребенок сидит в первом классе, у них обычно парты небольшие. Он открывает учебник, рабочую тетрадь и сидит рядом сосед по парте. Эти огромные по формату учебники не помещаются на парте. Вроде это мелочи, но играют большую роль. За всеми этими мелочами стоит эффективность работы и качества образования. Сегодняшняя ситуация по учебникам нас не устраивает», - сказал министр.

Аймагамбетов считает, что системные проблемы в сфере образования связаны с системой экспертизы, подготовки учебников, их отбора и рецензирования, поэтому ведомство намерено ее изменить.

«Все этапы и процедуры будут изменены. Поэтому в преддверии следующего цикла, когда начнем готовить учебники, я обращаюсь специально к нашим издательствам, чтобы вы учли все эти моменты. Мы не можем позволить себе такие промахи. Пришло время поставить точку и принять четкие, системные меры», - заявил глава МОН.