2 млрд тенге направят на развитие окраин Алматы

Маслихат Алматы одобрил проект уточнений в бюджет города, направленных на развитие мегаполиса по принципу «Город без окраин», сообщает пресс-служба акимата. Дополнительные средства выделены из республиканского бюджета на улучшение жилищных условий работающей молодежи, на поддержку социально-уязвимых слоев населения, а также на предоставление государственных грантов для реализации новых бизнес-проектов.

«По местному бюджету уточнение составляет 19,6 млрд тенге. Данные средства будут направлены на реализацию социально-инфраструктурных проектов, реализуемых, в соответствии с поручением акима города, для развития мегаполиса по принципу «Город без окраин», - отметили в акимате.

Эти средства пойдут на приобретение учебников для 204 школ, сейсмоусиление школы №40 в мкр. Орбита-3, школы-интерната №9 для детей с нарушениями речи, на материально-техническое оснащение нового детсада №190 и ясли-сада №187, на текущий ремонт 13-ти ясли-садов в Турксибском, Бостандыкском, Медеуском районах.

616,5 млн тенге предназначены на открытие центров «Isker Ana» в семи районах, открытие центра активного долголетия в Бостандыкском районе и оснащение центра активного долголетия в Ауэзовском районе. Также предусматривается переформатирование Алатауского районного отдела социального благосостояния в формате «Open space» и финансирование государственной адресной социальной помощи.

На развитие объектов энергетики и ЖКХ направят 3 млрд тенге, из них на развитие окраин – 2 млрд тенге, в том числе, водоснабжение – 373,5 млн тенге, освещение – 2,3 млрд тенге.

«На развитие дорожно-транспортной инфраструктуры предусмотрен 1 млрд тенге. Предстоит работа по проектированию и строительству дорог в 11-ти микрорайонах: Нуршашкан – в Турксибском районе; Самгау, Шапагат, Шанырак-5, Алгабас, Ожет – в Алатауском районе; Курамыс – в Наурызбайском районе; Думан – в Медеуском районе; Кайрат, Альмерек, Жас-Канат – в Турксибском районе, ул. Айтеке би – в Алмалинском районе. Также предстоит модернизация и развитие сети троллейбусных линий, открытие новых маршрутов в городе Алматы. Будет профинансирована модернизация, реконструкция и развитие автоматической системы управления дорожным движением. Кроме того, средним ремонтом будут охвачены семь улиц – Федорова, Боткина, Верди, Венецианова, Мартынова, Бродского, Брюсова, переулок на Северном кольце», - продолжили в акимате.

Кроме этого, в рамках работ по благоустройству будет проведена инвентаризация 350,6 км арычной сети, текущий ремонт скверов по ул. Жансугурова и в мкр. Жас-Канат, проектирование капитального ремонта 440 дворов, а для обеспечения общественной безопасности создадут стационарные и мобильные постов полиции.

Также средства пойдут на развитие предпринимательства, через льготное кредитование МСБ и создание Центра предпринимательства «Qolday».