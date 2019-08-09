Произойдет это благодаря реформированию
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«КазАгро» планирует выйти на чистую прибыль к концу 2020 года
Фото moa.gov.kz

Тамара Вааль, Vласть

По итогам 2020 года холдинг «КазАгро» планирует выйти на чистую прибыль. Произойти это должно благодаря реформированию и повышению эффективности деятельности, сообщила в пятницу пресс-служба холдинга.

На данный момент уже рассмотрен и одобрен комплекс мер по реформированию и повышению эффективности деятельности «КазАгро», и также разрабатывается проект стратегии холдинга на 10-летний период. Как отметили в пресс-службе, документ направлен на повышение производительности труда и экспорта продукции агропромышленного комплекса, привлечение частных инвестиций и инновационных технологий, а также развитие новых бизнес инициатив на селе. Кроме того, принят пакет мер по улучшению качества ссудного портфеля и оздоровлению простаивающих проектов.

«В результате реформ холдинг в короткие сроки будет трансформирован в компактный и эффективный финансовый институт. «КазАгро» планирует повысить результативность своей деятельности и уже по итогам 2020 года получить чистую прибыль», - заявили в пресс-службе.

Напомним, что холдинг будет трансформирован в «компактный», количество его дочерних предприятий будет сокращено и четко разграничено по функционалу, штат будет оптимизирован, операционные расходы сокращены, разработаны эффективные для сельхозтоваропроизводителей кредитные продукты, а сам процесс кредитования максимально автоматизирован. Также сообщается, что в органы управления холдинга будут привлечены иностранные эксперты. Более подробно об основных направления для решения проблем убыточности Vласть писала ранее:

В холдинге «КазАгро» озвучили основные направления для решения проблем убыточности

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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