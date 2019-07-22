В холдинге «КазАгро» озвучили основные направления для решения проблем убыточности

Топ-менеджмент холдинга «КазАгро» обозначил 3 основных направления концентрации усилий для решения проблемы убыточности и низкой эффективности, сообщает «Казинформ» . Теперь, как обещают в компании, колебания курса тенге не будут приводить к убыткам.

Как сообщается, международная аудиторская компания KPMG завершила комплексную независимую оценку финансового состояния и деятельности АО «НУХ «КазАгро». Указывается, что серьезное ухудшение финансового состояния холдинга стало следствием турбулентности на финансовом рынке Казахстана в 2013-2017 годах, девальвации тенге и дефолта ряда банков, кредитующих аграрно-промышленный комплекс. Холдинг оказался не готов к этому, заняв на зарубежных рынках большие суммы в долларах и евро, и, как следствие, понес значительные убытки.

«Накопленный убыток холдинга, подтвержденный аудиторской компанией Эрнст энд Янг, на начало 2019 года составил 399,1 млрд тенге. Половина этой суммы убытков – это потери от девальвации, половина – потери в дефолтных банках второго уровня. Это результат принятых решений предыдущим менеджментом «КазАгро» за 2013-2018 годы. К примеру, только в 2018 году сам головной холдинг получил убыток в 148,3 млрд тенге», - рассказал председатель правления холдинга «КазАгро» Ербол Карашукеев.

При этом он отметил, что все убытки сформированы в головном холдинге, дочерние же организации, в частности Аграрная кредитная корпорация, Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства и Казагрофинанс, остаются прибыльными компаниями и наращивают объемы финансирования сельского хозяйства.

Карашукеев отмечает, что «задача по исправлению ситуации сложная и требует скоординированных решений правительства и менеджмента холдинга».

«Когда мы говорим о судьбе «КазАгро», необходимо помнить, что у дочерних компаний холдинга в настоящее время более 77 тыс. заемщиков – сельхозпредприятий, крестьянских и фермерских хозяйств, - которые в настоящее время пользуются доступными кредитами «КазАгро». И любые решения, которые будут приняты в ближайшем будущем, должны, в первую очередь, не ухудшить их положение», - подчеркнул он.

По данным холдинга, первое из трех основных направлений концентрации усилий для решения проблемы убыточности и низкой эффективности, – это разработка и принятие срочных мер по стабилизации финансового положения холдинга. Разработан проект финансовой модели развития на ближайшие 15 лет, который предполагает постепенный вывод холдинга из сложившейся ситуации, а колебания курса тенге теперь не будут приводить к убыткам, заверили здесь. Кроме того, в рамках этой работы холдинг в конце мая окончательно погасил всю свою валютную задолженность.

Второе: оптимизация холдинга, в рамках которой число дочерних компаний будет сокращено с 7 до 3. Это позволит сократить руководителей, лишние звенья, неэффективные компании и подразделения. Отмечается, что штат холдинга уже сокращен на 20%. В ближайшее время предполагается поэтапное сокращение штата еще на 25%.

Третье направление – это автоматизация всех процессов. Как пояснил Карашукеев, 70% заемщиков холдинга – это фермеры, которые берут до 4 млн тенге для своих нужд.

«Новое правление холдинга ставит перед собой задачу сократить время рассмотрения их заявок на кредит с 30 дней до 3 часов. Главная задача – не заставлять наших заемщиков бегать по инстанциям за разными справками. Фермер должен обратиться в структуры «КазАгро» только с удостоверением личности и получить одобрение на кредит в течение трех часов», - отметил глава холдинга.

15 июля глава государства Касым-Жомарт Токаев во время расширенного заседания поручил правительству в двухмесячный срок разработать предложения по оперативному реформированию холдинга «КазАгро».

Как сообщалось ранее, счетный комитет по результатам аудита выявил экономические потери холдинга на сумму 206,6 млрд тенге, чистые потери – 107 млрд тенге. По оценке счетного комитета, в период с 2017 по 2018 годы доля девальвации национальной валюты в убытках прибыли составила 45,5%.

В конце мая председатель правления АО «Холдинг «КазАгро» Ербол Карашукеев на расширенном заседании комитета по финансам и бюджету в сенате парламента сообщил, что разрабатывается стратегическая программа развития холдинга на 10 лет, также будет разработана программа трансформации, которая предусматривает резкое сокращение расходов и повышение эффективности работы холдинга. Тогда же член комитета Нурлан Кылышбаев отмечал, что холдинг уже два года терпит убытки.