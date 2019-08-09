Аружан Саин рассказала о проделанной работе за три недели на посту детского омбудсмена

Аружан Саин отчиталась о проделанной работе за те три недели, что она находится в должности уполномоченного по правам ребенка в РК. Напомним, что на эту должность Токаев назначил ее 18 июля.

«18 июля я приняла на себя обязанности уполномоченного по правам ребенка в РК.

Я планирую ежемесячно рассказывать о проводимой работе и полученных результатах.

В июле, если говорить языком цифр, имя уполномоченного поступило 28 обращений. За каждым из них – разные и непростые жизненные ситуации. Иногда в них слышится отчаяние, иногда непонимание, как разрешить ситуацию, иногда речь идет о преступлениях над детьми. Но все они - о больших НЕдетских проблемах, которые предстоит решить нам, взрослым», - написала она на своей странице в Facebook.

Она уточнила, что на сегодняшний день взяла на контроль 12 обращений, по ним ведется активная работа совместно со всеми уполномоченными органами. Среди обращений, взятых на контроль, Саин выделила не все, отметив, что «часть обращений не может быть пока озвучена по причине конфиденциальности и специфики следствия и проверок».

Так, на имя детского омбудсмена пришло обращение от группы родителей, несогласных с действующими правилами замены речевых процессоров кохлеарных имплантов.

«Чтобы объективно разобраться в ситуации, я направила запрос по разъяснению действующих норм в министерство труда и социальной защиты населения РК на имя вице-министра Светланы Жакуповой», - сообщила Саин.

Кроме этого, она направила официальное обращение в прокуратуру Туркестанской области о необходимости комплексной проверки на предмет соблюдения прав детей и законности в деятельности школы-интерната. Как напомнила уполномоченный по правам ребенка, «в последние дни июля на пресс-конференции в Казахстанском международном бюро по правам человека были обнародованы факты о несоблюдение прав детей – воспитанников школы-интерната Туркестанской области».

«Направлен запрос в акимат города Атырау по вопросу правомерности действий сотрудников, отказавшихся выдать семьям, имеющим детей-инвалидов, направлений для участия в программе «Бақытты Отбасы». Запрос составлен на основании обращения ОО «НейроДетки Чудо Есть!» и предоставленных документов. Также я связалась по телефону с заместителем акима города. С его стороны было обещано выслать все надлежащие документы. Однако они так и не поступили. Надеюсь получить их вместе с ответом на официальный запрос», - продолжила Саин.

Параллельно с частными обращениями начата работа и по системным вопросам. Детский омбудсмен отмечает, что «большинство из них существуют многие годы, но по тем или иным причинам находятся в состоянии стагнации».

«Один из разделов моей программы уполномоченного по правам ребенка в РК посвящен решению именно этих задач в партнёрстве с государственными органами. И начать мы решили с некоторых болезненных вопросов в области прав и защиты прав детей», - сообщила она.

Так, Саин обратилась в МОН за разъяснениями и комментариями по вопросам усыновления детей иностранными гражданами.

«Этот запрос мотивирован вновь появившейся и активно распространяемой информацией о якобы продаже казахстанских детей за рубеж», - пояснила она.

Кроме этого, она направила письма в министерство здравоохранения по проблеме ретинопатии новорожденных, которая «приняла угрожающие масштабы», и по дорсальной ризотомии детей с ДЦП.

Саин подчеркнула, что «практически все заинтересованные государственные органы стремятся работать в содружестве с уполномоченным по правам ребенка». Она сообщила, что совместно с Минздравом, МОН и другими ведомствами прорабатывается алгоритм сотрудничества.

«Обо всех ответах на мои запросы я буду сообщать на своих страницах в социальных сетях и уже скоро - на обновлённом сайте Уполномоченного по правам ребёнка в РК», - пообещала детский омбудсмен.

Кроме этого, за время работы в новой должности Саин провела встречи с многодетными матерями из столицы и Алматы, с несколькими НПО из разных регионов Казахстана, обсудила с врачами и министром здравоохранения Елжаном Биртановым «системное решение проблем детей с ДЦП, их реабилитацию и раннее вмешательство».