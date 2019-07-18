Соответствующее распоряжение подписал президент
Аружан Саин назначена уполномоченным по правам ребенка
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

Общественный деятель и директор благотворительного фонда Добровольное общество «Милосердие» Аружан Саин назначена уполномоченным по правам ребенка в Казахстане. Соответствующее распоряжение подписал в четверг президент Касым-Жомарт Токаев, сообщает сайт Акроды.

«Распоряжением Главы государства Саин Аружан назначена Уполномоченным по правам ребенка в Республике Казахстан», - говорится на сайте.

Еще одним документом Токаев освободил от должности уполномоченного по правам ребенка сенатора Сауле Айтпаеву.

Аружан Саин - одна из наиболее известных общественных деятелей Казахстана. Ее фонд ДОМ работает более десяти лет, помогая собирать средства на лечение тяжело больных детей, работая с детьми с аутизмом, занимаясь другими проектами.

Саин 44 года, она выпускница КазНУ им. аль-Фараби, руководит также продюсерским центром "Аружан и Ко", производящим программы для крупнейших телеканалов страны.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
Токаев поручил закрыть госпрограммы, которые не нужны и служат источником обогащения
Новости
Михаил Ломтадзе увеличил долю в Kaspi.kz до почти 28%
Новости
Женщина, чей сын сбил человека на пешеходном переходе, приговорена к 18 месяцам лишения свободы
Новости
Дочь Арона Атабека провела акцию в центре Алматы, требуя освобождения отца
Новости
ЛРТ в столице достроят, но те, кто предложил проект, должны ответить за ошибки – Токаев
Новости
9 тысяч деревьев планируется вырубить для постройки Конгресс-холла на территории Атакента