Общественный деятель и директор благотворительного фонда Добровольное общество «Милосердие» Аружан Саин назначена уполномоченным по правам ребенка в Казахстане. Соответствующее распоряжение подписал в четверг президент Касым-Жомарт Токаев, сообщает сайт Акроды.

«Распоряжением Главы государства Саин Аружан назначена Уполномоченным по правам ребенка в Республике Казахстан», - говорится на сайте.

Еще одним документом Токаев освободил от должности уполномоченного по правам ребенка сенатора Сауле Айтпаеву.

Аружан Саин - одна из наиболее известных общественных деятелей Казахстана. Ее фонд ДОМ работает более десяти лет, помогая собирать средства на лечение тяжело больных детей, работая с детьми с аутизмом, занимаясь другими проектами.

Саин 44 года, она выпускница КазНУ им. аль-Фараби, руководит также продюсерским центром "Аружан и Ко", производящим программы для крупнейших телеканалов страны.