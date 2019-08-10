Токаев предложит ужесточить наказание за сексуальное насилие

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев планирует предложить ужесточить уголовное наказание за сексуальное насилие, написал он в Twitter, анонсировав свое послание народу 2 сентября.

"В Послании народу, с которым планирую выступить 2 сентября, будут высказаны поручения парламенту и правительству относительно ужесточения уголовного наказания за наркодилерство, педофилию, сексуальное насилие и другие тяжкие преступления против личности", - написал Токаев.

Ужесточить наказание за изнасилование требуют общественные деятели и простые граждане после изнасилования двумя проводниками пассажирки поезда. Насильники получили 2,3 и 2,5 года лишения свободы, поскольку судья посчитал, что изнасилование не было групповым.

На этой неделе глава МВД Ерлан Тургумбаев заявил, что наказание за изнасилование должно быть жестким, одновременно уточнив, что законодательство уже "нормативно закрепило" такле наказание.

18 августа активистки планируют провести в Алматы митинг с требованием ужесточить наказание за изнасилование.