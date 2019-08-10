Токаев предложит ужесточить наказание за сексуальное насилие

Он анонсировал послание народу Казахстана 2 сентября
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев планирует предложить ужесточить уголовное наказание за сексуальное насилие, написал он в Twitter, анонсировав свое послание народу 2 сентября.
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