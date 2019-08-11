На Кок-Тобе загорелся сухостой

Горение сухостоя происходит на склоне горы приблизительно на расстоянии одного километра от телебашни Кок-Тобе. Предварительная площадь пожара - 10 га. Об этом сообщила пресс-служба КЧС в воскресенье, 11 августа.

11 августа в 14:28 на пульт «101» города Алматы поступило сообщение о степном возгорании в Медеуском районе. На данный момент в тушении пожара задействованы 27 человек личного состава и 6 единиц пожарной техники ДЧС, 2 сотрудника и 2 единицы техники ГКП «Алматы Тазалык».

Как сообщили в КЧС, угрозы для населенных пунктов нет, так как по периметру была произведена опашка.

Между тем по информации ДЧС города, в 17:31 с южной и юго-восточной стороны пожар локализован.

«Местность пересеченная, ветер и перепады высот на склонах. Техника не проходит, поэтому пожарные работают пешим порядком. Сосредоточение на границе с частным сектором. С южной и юго-восточной стороны локализация в 17:31», - сообщила официальный представитель департамента Сандугаш Баймухамбетова.

Позже в КЧС сообщили, что в тушении пожара задействованы 2 вертолета с водносливными устройствами, КА-32 АО «Казавиаспас» КЧС и МИ-8 МТВ-1 службы спасения города Алматы.

В новость внесены изменения: уточнена площадь пожара и добавлена информация о задействованной в тушении пожара технике.