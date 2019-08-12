Президент Туркменистана предложил прикаспийским странам создать инновационный город

Выступая на открытии Каспийского экономического форума в Туркменистане президент этой страны Гурбангулы Бердымухамедов предложил соседним государствам создать инновационный город «Каспий», сообщает РИА Новости .

«Считаем целесообразным сформировать реально важную площадку для технологического и инновационного старта. В этих целях предлагаем создать международный инновационно-технологический центр. Его можно назвать инновационный город "Каспий". Здесь, в этой своеобразной лаборатории идей ученые, специалисты фундаментальной и прикладной науки прикаспийский и других государств вместе работают над созданием нового технологического плана для Каспия», - сказал Бердымухамедов.

В инновационном городе будут созданы цифровые кластеры, отметил он.

Также глава Туркменистана предложил соседним странам «инициировать в ООН широкий многосторонний диалог по комплексному развитию каспийского региона, в том числе основываясь на мнениях и оценках, которые прозвучат в ходе работы нынешнего форума».