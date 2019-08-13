Талгата Аяна задержали в Атырау

Гражданского активиста Талгата Аяна задержали за час до начала его одиночного пикета у акимата Атырауской области и изъяли плакат, на котором на казахском языке было написано «Требую свободу заключенному Максу Бокаеву». Через три часа активиста выпустили из полиции. Об этом он сообщил корреспонденту Vласти по телефону.

«Где-то в два часа меня забрали. Пикет не состоялся, – сообщил активист. – Сперва пытались составить протокол по 488 статье административного кодекса, нарушение порядка мирных собраний. Потом передумали, три часа продержали и отпустили, потому что пикет не состоялся».

Накануне Аян написал на своей странице в Facebook: «Завтра, в 15-00 часов выйду на одиночный пикет к акимату области. Реализую свое конституционное право на мирные собрания, буду требовать свободы Максу Бокаеву, находящемуся уже 3 года и 3 месяца в тюрьме. Макс Бокаев находится в тюрьме за то, что был обеспокоен судьбой родной земли и за реализацию своих прав на свободу собраний. Знаю, что одиночный пикет, возможно, не принесет пользы, я действую, как могу».

Активисты Макс Бокаев и Талгат Аян были помещены под стражу после массового несанкционированного митинга против земельных реформ в Атырау в апреле 2016 года. В ноябре 2016 года Бокаев и Аян были обвинены в возбуждении социальной розни, распространении заведомо ложной информации и нарушении порядка организации митингов и приговорены к пяти годам лишения свободы с запретом заниматься общественной деятельностью сроком на три года. В апреле 2018 года Талгат Аян вышел на свободу после смягчения наказания, тюремный срок был заменен на ограничение свободы. В июле 2019 года суд удовлетворил ходатайство Аяна о досрочном освобождении от наказания, однако оставил в силе запрет на занятие общественной деятельностью.

Радио Азаттык ранее также сообщало, что просить о досрочном освобождении Бокаев не планирует.

В 2016 году международная организация Amnesty International признала Бокаева и Аяна узниками совести и призвала власти Казахстана немедленно освободить их из-под стражи. Эксперты ООН по правам человека также призывали власти Казахстана немедленно освободить их из заключения.

После протестов в разных городах в апреле и мае 2016 года президент Нурсултан Назарбаев объявил мораторий на те статьи земельного кодекса, которые вызвали возмущение общественности, включая статью, позволяющую предоставлять землю иностранцам в аренду.