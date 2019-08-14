При этом в районе Алгабаса выставлены дополнительные посты наблюдения
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Угрозы селя для жителей Алматы нет – Ильин
Иллюстративное фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

Заместитель министра внутренних дел РК Юрий Ильин на брифинге в среду заверил алматинцев, что угрозы от озера №1, откуда в реку Каргалы произошел выброс воды, не существует. Но при этом сообщил, что «есть ряд напряженных участков».

«На сегодняшний час угрозы для города Алматы, 100% гарантируем, что от озера №1 не существует. В 6:20 сегодня произошел прорыв озера №1», - сказал Ильин.

Он напомнил, что именно это озеро в 2015 году также привело к образованию селевого потока, тогда были подтоплены и повреждены ряд жилых домов и различных зданий.

«После проведенных работ за счет средств местного бюджета после 2015 года была проведена работа, прежде всего, по стабилизированию русла река по территории Наурызбайского района, с пропускной способностью до 20 кубических метров в секунду. Поэтому тот объем воды, который сейчас проходит по территории города Алматы, он в принципе для территории Наурызбайского, Ауэзовских районов не представляет никакой угрозы», - заверил замминистра.

«Единственное, сейчас есть ряд напряженных участков – это по территории Алатауского района ниже проспекта Рыскулова, в районе Алгабаса, где выставлены дополнительные посты наблюдения, а также инженерная техника, которая занимается вопросами расширения и углубления русла реки», - добавил Ильин.

Он отметил, что последние 4 года накопления воды в этом озере не наблюдалось. В этом году, «когда были произведены визуальные облеты», стало видно, «что идут притоки в озеро».

«Поэтому благодаря заранее принятым мерам, начиная с 6 июля, активно велись работы по опорожнению данного озера. Если на первоначальном этапе его объем составлял около 80 тыс. кубических метров, то с учетом сброса воды и установки дополнительных сифонов, насосов и (...) в общей сложности за этот период, когда мы начали работу, было сброшено более полутора миллионов кубических метров воды. На прорывном участке в 6:20 минут его объем составлял порядка 40, может быть чуть меньше тысяч кубических метров воды, в общей сложности, объем притоки составляли около 5 метров кубических в секунду, ниже по течению находится плотина Каргалинка, которая была сдана в эксплуатацию в 2003 году, пропускная способность данной плотины позволяет обеспечить беспрепятственно по территории города Алматы до 10 кубических метров в секунду. Сама река Каргалинка – до 20 метров кубических в секунду», - рассказал Ильин.

Он подчеркнул, что в данный момент наблюдается снижение выбросов воды в самом озере.

«Практически она вышла в стабильное состояние – меньше кубического метра. Я думаю, в течение часа-полтора на Каргалинке начнется активная фаза снижения. То есть угрозы на сегодняшний день, для жителей города Алматы не существует», - заверил он.

Что касается других мореных озер, которые находятся вокруг Алматы и могут представлять опасность, то, по данным Ильина, «на них обстановка спокойная».

«Сейчас начальник департамента с представителями «Казселезащиты» проведут дополнительный облет всех мореных озер, которые находятся в окрестностях города Алматы, и обстановка, я думаю, у нас будет стабилизироваться», - сказал он.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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