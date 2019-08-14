Более 2,7 тыс. га леса горят в Каркаралинске

Ситуация в Каркаралинске остается очень сложной. На данный момент пожар там распространился на более чем 2700 гектаров, сообщил в среду в ходе брифинга в комитете по ЧС заместитель министра внутренних дел Юрий Ильин.

«Наиболее сложная ситуация по пожарам остается в Каркаралинском районе, Карагандинской области. Общая площадь пожара уже составляет более 2700 гектаров», - сообщил Ильин.

Он отметил, что на данный момент в ликвидации ЧС задействованы подразделения комитета лесного хозяйства, местных исполнительных органов, министерства внутренних дел. В том числе, в Каркаралинск переброшены «дополнительные вертолетные подразделения для локализации и тушения».

12 августа в Каркаралинском районе в 30 км южнее поселка Егиндыбулак произошло загорание сухой травы с переходом огня на лесостепную территорию Бахтинского лесничества Каркаралинского государственного национального природного парка. Вчера сообщалось, что предварительная площадь пожара – 500 га. Акимом Каркаралинского района принято решение об объявлении ЧС природного характера местного масштаба.