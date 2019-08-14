Обстановка с природными пожарами в четырех областях Казахстана остается сложной – МВД

Обстановка с лесными и степными пожарами в Алматинской, Акмолинской, Костанайской и Карагандинской областях остается сложной, заявил в среду в ходе брифинга в комитете по ЧС заместитель министра внутренних дел Юрий Ильин. Пожарные надеются на дожди, которые ожидаются в двух регионах в ближайшие дни.

«По территории Алматинской области те пожары, которые у нас были в Панфиловском районе, локализованы, ликвидированы. Поэтому сейчас на прилегающих территориях города Алматы – это в Талгарском, Каскеленском районах – сегодня полностью пожары были локализованы, ликвидировали. Но с учетом продолжающихся высоких температур, пожарная обстановка у нас остается сложной на территории Карагандинской, Алматинской, Костанайской и Акмолинской областей», - рассказал Ильин, отметив, что по прогнозу, которым располагают в МВД, на территориях, прилегающих к городу Алматы и вокруг столицы, «мы ожидаем в ближайшие несколько дней начало осадков, что должно снизить угрозу».

Вместе с тем Ильин обратился к гражданам, так как зачастую, по его словам, именно человеческий фактор является причиной возникновения пожаров.

«Как правило, зачастую причинами возгорания по итогам у нас получается все-таки срабатывает человеческий фактор, в том числе, стеклянная, пластиковая посуда, которую оставляют после себя туристы. Были, к сожалению, факты, когда неисправная техника сельхозпроизводителей приводила к возникновению пожаров, а также отжиг стерни там, где уже произошла уборка урожая», - констатировал он.

Согласно прогнозу «Казгидромета», 15-17 августа на большей части республики ожидаются дожди и усиление ветра.