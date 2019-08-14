Токаев положительно оценил развитие энергетической отрасли в стране

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра энергетики Каната Бозумбаева. Как сообщила Акорда, министр доложил об итогах работы ведомства за прошедшие семь месяцев 2019 года.

«Президенту Казахстана было доложено о текущей стабильной ситуации на рынке топлива, развитии нефтегазового сектора, состоянии нефтеперерабатывающих заводов и позитивной динамике привлечения инвестиций в энергетику», - говорится в сообщении.

Токаев дал положительную оценку развитию энергетической отрасли и поручил наращивать усилия в этом направлении.

По информации пресс-службы Минэнерго, объем добычи нефти в Казахстане за 7 месяцев составил 52,23 млн тонн, исполнение к плану – 101,2%. В том числе на долю трех крупных проектов приходится 31,6 млн тонн (на Кашагане – 7,2 млн тонн, Тенгизе – 17,5 млн тонн, Карачаганаке – около 6,9 млн тонн). С июня Кашаган после капитального ремонта вышел на стабильно высокий уровень нефтедобычи – порядка 380 тыс. баррелей в сутки, а текущий темп добычи нефти позволяет выполнить годовой план в объеме 89 млн тонн, отметили в министерстве.

В секторе производства нефтепродуктов объем переработки составил 9,58 млн тонн с ростом к прошлогоднему периоду на 3,1%. Производство нефтепродуктов выросло по бензинам на 10,8%, дизтопливу – на 7,8%, авиатоплива – в 2,2 раза.

Также сообщается, что в этом году Казахстан стал нетто-экспортером по автобензину за пределы ЕАЭС: до 70 тыс. тонн по АИ-92, до 15 тыс. тонн – по АИ-95 ежемесячно.

По итогам прошедших 7 месяцев объем добычи газа составил 33,1 млрд кубо метров или 101,8% к плану. Производство товарного газа – 19,6 млрд кубо метров или 104,8% к плану. Уровень газификации страны достиг 49,7%.

«Важным событием этого года в отечественной нефтегазохимии является начало промышленного производства ароматических углеводородов (бензола, параксилола) на Атырауском НПЗ. За первое полугодие произведено 95 тыс. тонн ароматических углеводородов, которые направлены на экспорт (Россия). План на 2019 год – 180 тыс. тонн», - сообщили в Минэнерго.

Производство электроэнергии соответствует общему потреблению и составляет 60,4 млрд. кВтч.

Вместе с тем в сфере нефтедобычи основной прирост инвестиций составил $44,5 млрд, в нефтегазохимической отрасли находятся на реализации 8 инвестиционных проектов с общей стоимостью $12,3 млрд. В сфере возобновляемой энергетики подписано 82 РРА контракта с объемом инвестиций в $2 млрд.

«До конца года суммарная мощность объектов ВИЭ увеличится с 733 (77 объектов) до 967 МВт (85 объектов). В 2020 году количество ВИЭ планируется довести до 95 (1483 МВт), в 2021 году до 119 (это 2096 МВт)», - сообщили в министерстве.

