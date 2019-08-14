Токаев возмутился вырубкой деревьев в Боровом

«О возмутительном факте вырубки деревьев в Щучинско-Боровской курортной зоне пишет «Казахстанская правда». Уничтожение национального богатства происходит под предлогом прокладки водопроводной трассы. Правительству и акимату следует принять срочные меры», - написал Токаев в Twitter.

Как пишет газета, рабочие, прокладывавшие трассу для укладки водопроводных труб, повредили 1 км 250 м лесных насаждений на территории государственного лесного фонда. При этом раскопка траншеи велась без разрешительных документов. В настоящее время по факту незаконной порубки деревьев проводится досудебное расследование по ч.2 ст.340 УК РК, сумма причиненного ущерба устанавливается.