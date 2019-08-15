Арестованы 7 сотрудников колонии в Заречном – МВД

Как напомнили в министерстве, по поручению главы ведомства в колонию была направлена специальная комиссия. По результатам служебного расследования в дисциплинарном порядке наказаны 14 должностных лиц данного учреждения и департамента уголовно-исполнительной системы Алматинской области. По отрицательным мотивам уволены из органов внутренних дел 7 сотрудников, в том числе 2 заместителя начальника учреждения, начальник учреждения был освобожден от занимаемой должности.

«Наряду с мерами дисциплинарного характера, управлением специальных прокуроров Алматинской области в рамках расследования уголовных дел по ст. 146 ч.2 УК РК в отношении 7 сотрудников избрана мера пресечения в виде ареста с водворением в следственный изолятор», - сообщили в МВД.

Отметим, что ранее председатель комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС) Дархан Канатбеков сообщал, что за применение пыток к заключенным в колонии поселка Заречный в Алматинской области к уголовной ответственности привлекаются 7 человек, из них пятеро арестованы на два месяца.

«Сейчас принимается комплекс системных мер по устранению предпосылок к подобным преступлениям и правонарушениям сотрудниками уголовно-исполнительной системы. Агентством РК по противодействию коррупции по Алматинской области по заявлениям осужденных о пытках проводится расследование. В ходе его расследования будет дана правовая оценка действиям всех участников событий и лиц их допустивших», - заключили в министерстве.

Видео, на котором одного заключенного скручивают на полу, а другого подвесили за руки и требовали не писать жалоб, появилось ранее на YouTube. Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил провести тщательное расследование по данному факту, а также «модернизировать исправительное учреждение, усилить гражданский контроль для недопущения подобных инцидентов».