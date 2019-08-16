Расширенное заседание политсовета партии Nur Otan состоится 21 августа

«Лидер партии Nur Otan Н.А. Назарбаев подписал постановление о созыве 21 августа расширенного заседания политического совета с участием правительства, фракции партии в мажилисе парламента, а также руководителей регионов», - говорится в публикации.

Сегодня на заседании политсовета партии Nur Otan Нурсултан Назарбаев призвал активизировать подготовительную работу к выборам в мажилис, которые пройдут «в конституционные сроки». Также на заседании были рассмотрены ход реализации исполнения программ партии и приоритетные направления работы на предстоящий период.