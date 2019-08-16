Назарбаев призвал Nur Otan активизировать подготовку к парламентским выборам

«На заседании Нурсултан Назарбаев призвал активизировать подготовительную работу партии к выборам в мажилис, которые пройдут в конституционные сроки», - написал пресс-секретарь первого президента Айдос Укибай в Twitter.

Ранее он сообщил, что на повестке дня заседания – «ряд важных вопросов, в том числе подготовка к электоральному периоду в условиях нового законодательства о выборах».

На сайте первого президента указывается, что он отметил важность проведения качественной подготовки к предстоящей электоральной кампании выборов в мажилис и маслихаты.

«Впереди нас ждут важные выборы в мажилис, которые пройдут в конституционные сроки. Согласно внесенным в прошлом году поправкам в законодательство, следующие выборы в маслихаты впервые пройдут по партийным спискам, по аналогии с выборами в мажилис. Мы нацелены на победу и долгосрочное политическое лидерство. Поэтому уже сегодня нужно начать подготовку к предстоящей электоральной кампании», - сказал Назарбаев.

Также на заседании были рассмотрены ход реализации исполнения программ партии и приоритетные направления работы на предстоящий период. Назарбаев отметил, что в условиях глобальных изменений перед партией стоят новые и более сложные задачи.

«Казахстан, как и другие быстро развивающиеся страны, столкнулся с «ловушкой среднего дохода». По всему миру отмечается стагнация доходов среднего класса. Серьезное влияние также оказывают негативные глобальные тренды. Вместе с тем, несмотря на трудности, нельзя терять из виду главную цель, обозначенную в стратегии до 2050 года – войти в 30-ку развитых государств, то есть поднять качество жизни казахстанцев до уровня продвинутых стран», - считает он.

Первый президент добавил, что для того чтобы «этого добиться, в первую очередь, нужны стабильность, единство и трудолюбие всех казахстанцев».

Говоря о приоритетных направлениях работы партии по достижению целей стратегического курса развития до 2050 года, Назарбаев указал, что Nur Otan в первую очередь должен «консолидировать общество, цементировать единство политического руководства страны».

«Когда есть внутреннее единство и согласие – тогда будет и развитие. Во-вторых, нужна четкая партийная идентичность и строгая дисциплина, ответственность исполнительной власти. Задача Nur Otan – эффективный общественный и партийный контроль, качественное исполнение всех обещаний, которые мы дали народу – реализация «5 институциональных реформ», предвыборной программы партии до 2021 года, программы избранного президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. Все они направлены на улучшение жизни казахстанцев», - подчеркнул председатель партии.

Он заверил, что «мы видим и слышим наших активных граждан, блогеров, которые начали выступать со своими предложениями» и призвал их, «если они действительно болеют за нашу страну», работать совместно с партией.

Также Назарбаев указал на важности принятия информационно-идеологической стратегии с целью повышения доверия общества к партии.

«Необходимо открыто говорить о проблемах и добиваться их решения конкретно на местах. Наша задача – сформировать атмосферу доверия в обществе. Для этого нужен диалог всех общественных, политических сил, бизнеса, интеллигенции, экспертов и граждан. Необходимо использовать все имеющиеся площадки. Должна быть целенаправленная работа для решения конкретных проблем. Мы должны дать нашим гражданам уверенность в будущем», - сказал он.

В ходе заседания бюро политического совета партии было принято решение о передаче мандатов депутатов мажилиса парламента по партийному списку партии Nur Otan Гульшаре Абдыкаликовой, Нурлану Алимжанову, Нуржану Ашимбетову и Жулдыз Омарбековой.