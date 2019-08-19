Архитекторы Малайзии предложили новый способ строительства, помогающий бороться с изменением климата

С тем, какими темпами растет температура на планете, приходится переосмысливать не только то, как мы живем, но и где мы живем и работаем. И так как на здания приходится почти 40% выбросов парниковых газов, в Малайзии решили устранить сами корни проблемы, передает CNN.

Для достижения целей, поставленных Парижским соглашением по климату, требуется больше возобновляемых источников энергии, согласно Architecture 2030, некоммерческой группе, которая работает со строительными компаниями. По данным некоммерческой организации New Buildings Institute, которая поддерживает строительство энергоэффективных коммерческих зданий, с 2010 года количество зданий с нулевой энергозатратностью в Соединенных Штатах и Канаде выросло на 700%. Ранее в этом году в Сингапуре представили проект здания, которое потребляет ровно столько энергии, сколько производит, за счет покрывающих крышу 1200 солнечных панелей, генерирующих около 500 мегаватт энергии в год.

Архитекторы Малайзии тем временем должны учитывать круглогодичный тропический климат в дополнение к выбросам углерода в своих проектах. Центральное место в этой дилемме занимают кондиционеры. В таком месте, как Малайзия, без них не справиться, но они потребляют огромное количество энергии, которое значительно нагревает планету. Размещение вентиляционных отверстий в полах может сократить количество потребляемой энергии.

Доктор Тан Лок Мун, архитектор из Куала-Лумпура, годами размышлял, как строить комфортные дома и офисы, не усугубляя климатический кризис. В своем проекте просторного, обсаженного деревьями дома, он придумал несколько простых способов усовершенствования, которые обеспечили бы все необходимые жильцам функции и экономили бы при этом энергию. Первое – что достаточно легкая задача – устанавливать вентиляционные отверстия не на стенах и потолках, а в полах. От этого здание экономит от 30% до 50% потребляемой энергии. Материалы также играют важную роль: окна в доме Муна сделаны из стекла, которое пропускает свет, но не тепло. Очень важно продумать и крышу, потому что именно через нее выделяется от 60% до 80% тепла здания. В холодном климате архитекторы и строители сосредотачиваются на теплоизоляции крыш. В Малайзии же они пытаются сделать обратное – содействовать как можно большему выделению тепла через крыши. Для своего дома Тан спроектировал большую крышу с выступающим навесом, на которой разместил ветряные турбины, чтобы отталкивать тепло и сохранять прохладу внутри.

«Я думаю, что следующее поколение изменит мир, – говорит он. – Жить экологично – это не стиль... это то, что правильно делать».