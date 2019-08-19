Строительство курорта «Кок-Жайлау» отложено, другое не рассматривается – акимат

Заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров прокомментировал информацию, распространяемую в соцсетях относительно курорта «Кок-Жайлау», сообщает «Казинформ» . Он заверил, что в акимате придерживаются поручения президента отложить строительство.

«Сегодня появился ряд вопросов по Кок-Жайлау. Чтобы не было никаких инсинуаций – скажу прямо. Есть поручение президента страны Касым-Жомарта Токаева отложить строительство курорта. Акимат придерживается этого поручения. Другое не рассматривается и не обсуждается», - заявил Бабакумаров.

Сначала отложить реализацию проекта предложил бывший глава города Бауыржан Байбек. После президент Касым-Жомарт Токаев дал соответствующее поручение.