Здесь заверили, что придерживаются поручения президента
  • 295
Строительство курорта «Кок-Жайлау» отложено, другое не рассматривается – акимат
Фото Жанары Каримовой

Заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров прокомментировал информацию, распространяемую в соцсетях относительно курорта «Кок-Жайлау», сообщает «Казинформ». Он заверил, что в акимате придерживаются поручения президента отложить строительство.

«Сегодня появился ряд вопросов по Кок-Жайлау. Чтобы не было никаких инсинуаций – скажу прямо. Есть поручение президента страны Касым-Жомарта Токаева отложить строительство курорта. Акимат придерживается этого поручения. Другое не рассматривается и не обсуждается», - заявил Бабакумаров.

Сначала отложить реализацию проекта предложил бывший глава города Бауыржан Байбек. После президент Касым-Жомарт Токаев дал соответствующее поручение.

Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
Талгата Аяна задержали в Атырау
Новости
Дарига Назарбаева переназначена депутатом сената
Новости
Абдыкаликова покинет правительство
Новости
Токаев возмутился вырубкой деревьев в Боровом
Новости
В Наурызбайском районе Алматы объявлена селевая тревога
Новости
Дожди пройдут на большей части Казахстана в ближайшие три дня