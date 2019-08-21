Назарбаев считает необходимым ужесточить наказание за клевету

Первый президент Казахстана и глава партии Nur Otan считает необходимым инициировать поправки в закон с целью ужесточения наказания за клевету. Он заявил, что сегодня растет количество новых медиа, «искажающих реальность». Также он возмутился тем, что чиновники оказывают давление на редакторов, «блокируют критику разными путями».

«Сегодня растет количество новых медиа, каналов, искажающих реальность. Просто так. Кидают опросы какие-то. Правда – не правда, а вы разберетесь. И никто, целая медиагруппа партии, где ТВ-каналы есть, газеты, сидят и молчат. Центральные информационные каналы тоже сидят, молчат. Ой, боимся. (…) Партия должна инициировать принятие закона, ужесточение наказания за клевету. Никто не давал права огульно охаивать и оскорблять, доводить до абсурда дела, которые у нас делаются», - заявил Назарбаев.

Также он возмутился тем, что чиновники оказывают давление на редакторов. По его словам, раньше наоборот – редакторы оказывали давление на акимов: «ты мне плати, иначе я плохую сейчас статью про тебя напечатаю, и акимы им платили». Сейчас же «пугают редакторов: если ты это сделаешь, я через того, другого тебя сниму с работы».

«Даурен Абаев (министр информации и общественного развития – V) должен этим конкретно задуматься и заняться. И телефонное право не должно работать. Чиновники оказывают давление на редакторов, блокируют критику разными путями. И в общественном сознании поэтому формируется альтернативная реальность», - считает первый президент.

Кроме этого, заявил он, Nur Otan «должен пересмотреть свои стратегии».

«Все в руках государства, у партии есть хорошие медиа. И не будут уважать, если не будете работать. Вот будут поливать грязью, ты обтираешься, видишь и сидишь. Так нельзя. Поэтому Nur Otan надо кардинально пересмотреть свою информстратегию. Партийные СМИ должны стать источником идейной, оперативной информации, вызывать у людей доверие. И в лобовую отвечать, не бояться. Нужно работать на опережение. И надо проактивно работать в интернет и соцсетях, а чем мы хуже? Привлекать самых талантливых людей, платить им соответствующую зарплату и пусть работают», - сказал Назарбаев.