Поиски пропавших альпинистов: в Минобороны сообщили об отсутствии признаков живых людей

По данным Минобороны, поиски вели на высоте от 5100 до 6000 метров, максимальное приближение к склону составило 70 метров. Руководитель поисково-спасательной операции Василий Пивцов сообщил, что ни визуальный осмотр, ни осмотр с использованием тепловизоров результатов не дали: никаких признаков живых людей или тел обнаружено не было. Вместе с тем для пешей группы есть большой риск: в районе сохраняется опасность схода лавин. На данный момент военные находятся в лагере Каркара.

Трое казахстанских альпинистов Мурат Отепбаев, Андрей Корнеев и Александр Чечулин начали поход на пик Победы 4 августа. 14 августа им удалось покорить пик, но в этот же день ухудшилась погода. Их палатки и снаряжения унесло ветром. Они выкопали снежную яму и укрылись в ней. Утром 15 августа они последний раз вышли на связь, сообщив о смерти Чечулина, по предварительным данным, от отека легких. На момент подачи сигнала альпинисты находились на высоте 6900 метров.

18 августа вертолет туристической компании, организовавшей поход, дважды поднимался в воздух для обследования местности, но безрезультатно, так как в горах сошли несколько лавин и в этом районе все покрыто снегом. 19 августа стало известно, что поисково-спасательные работы начаты со стороны МВД Казахстана. Сообщалось, что также помочь в поисках вызвалась группа профессиональных альпинистов из Казахстана, Кыргызстана и России.

Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев во вторник, 20 августа, сообщал, что поисково-спасательная операция осложняется отсутствием точного месторасположения альпинистов.