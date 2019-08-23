Инспекторам «Охотзоопрома» намерены расширить полномочия

В Казахстане усилят меры по борьбе с браконьерством. В частности, инспекторам расширят полномочия, а для граждан, нарушающих законодательство, ужесточат ответственность, сообщил в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев.

«Генеральной прокуратурой в целях комплексного решения вопросов противодействия браконьерству с заинтересованными государственными органами разрабатывается совместный план мероприятий, направленный на пресечение преступной деятельности браконьеров, незаконной скупки, транспортировки и экспорта биоресурсов. Проект плана предусматривает как оперативные краткосрочные, так и долгосрочные мероприятия по ужесточению законодательства и усилению мер по борьбе с браконьерством. В настоящее время проект плана находится на рассмотрении в заинтересованных государственных органах», - сообщил Нысанбаев.

Кроме того, в текущем году стартовала широкомасштабная природоохранная акция «Сайгак», которая будет проводиться на постоянной основе в апреле-мае силами инспекторов «Охотзоопрома» совместно с территориальными подразделениями заинтересованных государственных органов. В рамках акции предусматривается проведение оперативных мероприятий по выявлению и пресечению организованных преступных групп, специализирующихся на браконьерстве сайги, сбыте и приобретении их дериватов, а также других видов дикой фауны на территории республики.

Вместе с тем, по информации вице-министра, в рамках законопроекта по вопросам регулирования агропромышленного комплекса, который находится на рассмотрении сената, депутатами инициированы поправки в части обязательной конфискации имущества браконьеров, в том числе автотранспортных средств, используемых в браконьерских целях, а также выдворения иностранцев сроком на 5 лет.

Также генеральной прокуратурой разрабатывается законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовно и уголовно-процессуального законодательства», в рамках которого также предполагается принятие мер по ужесточению борьбы с браконьерством.

«Министерством внутренних дел вносятся изменения в правила дорожного движения в части отнесения служебных автотранспортных средств областных территориальных инспекций и РГКП «ПО «Охотзоопром» к категории специальных транспортных средств» с установкой специального громкоговорящего устройства, спецсигналов – проблесковые маячки и сирена, нанесения цветографических схем», - также сообщил Нысанбаев.

Министерствами финансов, труда и социальной защиты, национальной экономики, юстиции, внутренних дел прорабатываются вопросы в части: перечисления инспекторам 30% процентов от суммы возмещенного за браконьерство ущерба; социальной защиты инспекторов по аналогии с правоохранительными органами; выплаты денежного вознаграждения населению за сообщения о фактах браконьерства. А министерством экологии, геологии и природных ресурсов в рамках существующих законопроектов будут дополнительно внесены нормы по расширению полномочий государственных инспекторов по охране растительного и животного мира в части досмотра, изъятия вещественных доказательств и доставления нарушителей.

«В целях улучшения материально-технического оснащения природоохранных служб разработаны новые нормативы оснащенности, предусматривающие внедрением современных технологий и средств для борьбы с браконьерством (БПЛА, дроны, нагрудные камеры, спецтехника, специальные средства – электрошокеры, травматическое оружие, средства индивидуальной защиты и т.д.). В настоящее время указанные нормативы находятся на согласовании министерства финансов», - проинформировал вице-министр, добавив, что также вносятся изменения в правила применения спецсредств и служебного оружия в части расширения обстоятельств при которых «служебное оружие может быть применено инспекторами».