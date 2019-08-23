Чиновники звонили редакторам объяснить позицию госорганов, заявил Абаев

Министр информации и общественного развития Даурен Абаев признает, что чиновники звонят главным редакторам. Но, по его мнению, зачастую эти звонки связаны с уточнением позиции государственных органов из-за ошибок в материалах.

«По вопросу, так называемых, телефонных звонков, мы сейчас, наверное, определенный анализ проведем. Надо нам, наверное, с главными редакторами скоординироваться, узнать, какое количество звонков было адресовано. Мы не отрицаем, что такие случаи наверняка были», - сказал Абаев.

В то же время он абсолютно уверен, что «большинство звонков касалось разъяснения позиции государственных органов».

«То есть могли журналисты, вы прекрасно это знаете, понимаете, иногда могли допустить какую-то неточность, ошибку могли допустить. Соответственно, госорганы давали определенное разъяснение, звонили, уточняли может быть», - подчеркнул министр.

«Глава государства говорил, и Елбасы всегда об этом тоже говорил, - продолжил он, - что развитие нашей страны в принципе невозможно без свободной прессы. Именно журналисты являются тем инструментом, который показывает на те вещи, на которые необходимо обратить внимание в том числе государственным органам».

В среду первый президент Нурсултан Назарбаев возмутился тем, что чиновники звонят редакторам и оказывают на них давление, «блокируют критику разными путями».