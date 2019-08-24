Индустрию туризма необходимо радикально изменить, считает Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая в субботу на международном туристском форуме «Улытау – 2019», указал на то, что сегодня внутренний туризм недостаточно развит, а индустрию туризма необходимо радикально изменить. Об этом сообщает Акорда в Twitter.

«Нами принята отраслевая госпрограмма. Ее полная реализация позволит увеличить долю туризма в ВВП до 8%. Число въездных посетителей должно вырасти до 9 млн, а внутренних туристов – до 8 млн человек. Число занятых в этой сфере людей следует довести до 650 тыс. человек. Казахстан уже в ближайшем будущем может стать одним из наиболее привлекательных мест для зарубежных и отечественных туристов, а также одним из мировых центров этнотуризма», - заявил Токаев.

Он отметил, что «сегодняшняя отрасль внутреннего туризма – это сектор юниоров». Однако несмотря на то, что «мы тратим много денег каждый год, этот сектор не полностью развит».

«Настало время радикально изменить текущее состояние индустрии туризма. Нам нужно начинать эти работы в священных местах, таких как Улытау», - считает президент.

Он подчеркнул, что «Улытау должен стать туристическим направлением, зоной отдыха, центром поклонения великих предков». Здесь необходимо создать памятник, который будет являться «символом казахской истории».

Вместе с тем Токаев считает, что следует максимально привлекать предпринимателей для строительства гостевых домов, пунктов питания и отдыха во всех рекреационных зонах Казахстана, в том числе через возможности НПП «Атамекен».

«Необходимо разработать интегрированное приложение или платформу, которая обеспечит туристов всей необходимой информацией о Казахстане, и прежде всего об Улытау и других исторических местах. Казахстан уже в ближайшем будущем может стать одним из наиболее привлекательных мест для зарубежных и отечественных туристов, а также одним из мировых центров этнотуризма», - отметил глава государства, добавив, что также «необходимо обеспечить информационную доступность туристического потенциала Казахстана с помощью креативных и инновационных решений».

По его словам, «эти инициативы окажут положительное влияние на укрепление национальной идентичности нашего народа».

«Историю и практику Улытау следует использовать для воспитания молодежи и патриотизма, развития внутреннего туризма. Улытауская область должна быть в авангарде туристической карты Казахстана. Вопрос создания ранее запланированного национального природного парка «Улытау» должен быть реализован. В этом году здесь должен быть открыт специальный центр для туристов», - поручил президент.

Токаев также отметил необходимость празднования 750-летия Золотой Орды.