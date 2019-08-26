Свыше 50 госуслуг будут оказывать в столичном центре поддержки института семьи

В столице открылся центр поддержки института семьи «Жанұя». Как отметил в ходе посещения центра в понедельник заместитель премьер-министра Бердибек Сапарбаев, это даст возможность семьям получать необходимые госуслуги в одном месте.

«Государственные органы должны служить народу, особенно семьям. Семьи должны по возможности получать всю помощь с одного места. Сегодня впервые в столице открывается центр, который будет оказывать услуги семьям. Здесь будут оказываться свыше 50 госуслуг по принципу одного окна. Услуги будут оказываться по всем видам, к примеру, по образованию, здравоохранению, матерям, детям», - сообщил Сапарбаев.

Кроме этого, здесь будут оказывать «дополнительные консультации, обучение бизнесу». Как подчеркнул Сапарбаев, центр создан «с целью, чтобы гражданин мог получить возможность открыть свой малый бизнес».

«Наша главная цель – трудоустройство граждан. Нам сначала нужно их обучать, дать знания и помочь в получении специализации. Каждый гражданин по своему желанию может обучаться той или иной специализации. Будет выплачиваться стипендия в размере 16 тыс. тенге. Одним словом, нужно воспользоваться всеми возможностями от государства. Если мы будем сидеть дома, то никто не поможет. Человек должен действовать», - отметил заместитель премьер-министра.

Как пояснила журналистам директор центра Айгерим Танирберген, учреждение будет оказывать содействие в трудоустройстве, вести регистрацию безработных.

«Также мы пригласили «Казпочту», ЕНПФ, они в полной мере оказывают свои услуги. Также у нас здесь есть представители ЦОНа, которые помогут получить гражданам электронную цифровую подпись. Они в свою очередь в зоне самообслуживания могут получать все услуги через портал egov», - продолжила она.

Получить помощь в центре могут «все граждане», в том числе социально уязвимые слои населения, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями. При этом, как отметила Танирберген, «для людей с ограниченными возможностями здесь особые условия».

«Мы оказываем не только государственные услуги, а также услуги консультативного характера. По всем вопросам, с которыми обращаются в районные акиматы, в акиматы города Нур-Султан, здесь можно получить полную консультацию. Одной из особенностей данного центра является оказание психологической помощи. На 2 этаже у нас есть кабинет психолога. Все желающие, в том числе женщины, могут обратиться по своим вопросам. Это конфиденциально, с соблюдением всех процедур», - подчеркнула директор центра.

Она уточнила, что центр открылся в пятницу и уже обслужили около 20 человек. В день планируется обслуживать 100-150 человек.