МИД Казахстана призывает граждан быть бдительными в Барселоне из-за роста преступности

«Обращаем внимание на участившиеся кражи и ограбления в центре каталонской столицы, которые становятся все более жестокими. Несколько дней назад полиция Каталонии опубликовала заявление о росте преступности в туристических зонах Барселоны. По данным полиции, только на улицах Барселоны в этом году было совершено 5331 ограбление. По данным консульства Казахстана в Барселоне, за первое полугодие 2019 года количество пострадавших граждан Казахстана возросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. В июле 2019 года было выдано 24 свидетельства на возвращение в Казахстан», - сказал в понедельник на брифинге руководитель пресс-службы МИД Казахстана Айбек Смадияров.

Он заявил, что помимо кражи паспортов и невозможности продолжения путешествия без Шенгенской визы, пострадавшие остаются без личных вещей, денежных средств и других ценностей.

«Убедительно просим быть бдительными со своими документами и ценностями в Барселоне. При краже настоятельно рекомендуем обратиться в ближайший полицейский участок», - сказал Смадияров.