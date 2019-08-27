Apple выделит деньги на восстановление Амазонских лесов

«Ужасно видеть, как пожары уничтожают тропические леса Амазонии, одной из самых важных экосистем в мире. Apple пожертвует средства, чтобы помочь сохранить биологическое разнообразие и восстановить бесценные леса Амазонии в Латинской Америке», - написал Кук в Twitter, не уточнив при этом, сколько средств будет выделено.

Между тем РИА Новости сообщает, что благотворительная организация EarthAlliance, одним из основателей которой является актер Леонардо Ди Каприо, направит на помощь региону $5 млн. Организация создала фонд чрезвычайной помощи лесам Амазонии, а деньги будут переданы «коренному населению и другим местным партнерам, которые работают над спасением биологического разнообразия Амазонии от волны пожаров.

Ранее президент Франции заявил, что G7 направит около 20 млн евро на тушение лесных пожаров в Амазонии. $15 млн пообещала выделить Канада.

Количество лесных пожаров в Бразилии в этом году стало рекордным за все время наблюдений, которые ведутся с 2013 года. По сравнению с прошлым годом, их число выросло на 83%.