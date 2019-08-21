Количество пожаров в Амазонских лесах достигло исторического максимума

Согласно новым данным Национального института космических исследований Бразилии (INPE), почти 73 тыс. пожаров зафиксировали в период с января по август 2019 года, по сравнению с 39 759 за весь 2018 год. Всплеск составил 83% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году и стал самым высоким с 2013 года – начала ведения подсчетов институтом, сообщает Al Jazeera .

Спутниковые снимки только с прошлого четверга обнаружили более 9 500 новых лесных пожаров в основном в бассейне Амазонки, где находится крупнейший в мире тропический лес, который считается одной из последних надежд на замедление темпов глобального потепления. Пожар настолько масштабный, что в понедельник дым от него вызвал затмение в Сан-Паулу и был виден даже из космоса. На юге штата Амазонас и в его столице Манаусе в связи с задымлением объявили чрезвычайную ситуацию.

Беспрецедентное увеличение количества лесных пожаров произошло с момента вступления Жаира Болсонару в должность президента в январе текущего года. Известно, что он пообещал развивать регион Амазонки в угоду сельскому хозяйству и с целью добычи полезных ископаемых, игнорируя международную озабоченность увеличением обезлесения, из-за чего столкнулся с критикой активистов и давлением лидеров других стран.

Лесные пожары – не редкость в сезон засухи, который заканчивается в конце октября или начале ноября, но INPE не верит, что они могли достичь такого количества без «помощи» лиц, заинтересованных в незаконной очистке леса для разведения крупного рогатого скота. Альберто Сетцер, исследователь института, заявил, что «в этом году нет никаких климатических аномалий или недостатка осадков в регионе, показатели лишь немного ниже средних».

Экологические активисты тем временем указали на недавнее увеличение обезлесения как триггер, создавший условия для пожаров. «То, что мы видим, является следствием увеличения обезлесения», – заявил Рикардо Мелло из Всемирного фонда дикой природы.

Отвечая на вопрос о выводах института, Болсонару отмахнулся и заявил, что сейчас время «кеймада» («сожжение»), когда фермеры традиционно используют огонь для очистки земли.

В прошлом месяце INPE опубликовала данные, показывающие, что вырубка лесов в бразильской части тропических лесов Амазонки выросла более чем на 88% в июне по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Болсонару уволил директора INPE после публикации этой статистики, заявив, что они были неточными и портили репутацию Бразилии за рубежом.