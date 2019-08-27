Нападение на гражданскую активистку в Алматинской области расследуют как хулиганство

Накануне, 26 августа, на гражданскую активистку Галину Арзамасову у здания акимата Талгарского района было совершено нападение. Ее ранили в ногу, предположительно, выстрелом из пневматического оружия. Полиция сообщила о задержании подозреваемого и что нападение расследуют по статье «Хулиганство», сообщает «Радио Азаттык» .

Во вторник пресс-служба департамента полиции Алматинской области сообщила, что по подозрению в нападении задержан 22-летний житель Талгарского района. Пневматическое оружие изъято, а расследование ведется по части 3 статьи 293 (хулиганство преступной группой либо с применением или попыткой применения огнестрельного, газового оружия, ножей, кастетов и иного холодного оружия либо других предметов, специально приспособленных для причинения вреда здоровью).

Арзамасова считает это нападение политически мотивированным. Активистка сообщила Азаттыку, что оно могло быть организовано с целью не допустить ее встречи с главой местной администрации.

Гражданская активистка выступает за повышение прозрачности и открытости местных исполнительных органов, ранее она поднимала вопросы продажи «зеленой зоны» в Панфиловском сельском округе, нехватки пастбищных земель и поливной воды, некачественного строительства дорог. В 2017 году на нее дважды нападали неизвестные, была попытка поджога ее дома.