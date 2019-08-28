Ratel.kz сможет возобновить работу 23 октября

«Сетевое издание Ratel.kz может выходить с 23 октября, и Марат Асипов сможет по-прежнему возглавлять его. Такие решение вынес 28 августа судья Медеуского районного суда Алматы Ержан Чингисов по постановлению апелляционной коллегии городского суда», - написала Калеева.

Напомним, что апелляционная коллегия по гражданским делам Алматинского городского суда 13 августа отменила определение судьи Медеуского райсуда Алматы Гульмиры Бейсеновой от 10 июня, вынесенное по иску бывшего главного редактора сетевого издания «Ratel.kz» Марата Асипова. Дело было возвращено на новое рассмотрение.

Издание было закрыто решением этой же судьи 28 мая 2018 года, а главному редактору Марату Асипову запрещалось распространение информационных материалов под наименованием Ratel.kz в СМИ, интернет-ресурсах и на доменных именах Ratel.kz, Balborsyk.kz, Wildratel.com, Itau.kz и на других доменных именах.

Спустя год Марат Асипов обратился в районный суд с просьбой разъяснить, когда будет разблокирован сайт и восстановлено свидетельство о постановке СМИ на учет, и можно ли ему как главному редактору распространять информационные материалы от имени Ratel.kz в СМИ. 10 июня судья Медеуского районного суда Алматы отказала ему в иске. Она объяснила это тем, что у Ratel.kz отозвано свидетельство о регистрации, и что-либо писать от имени этого и связанных с ним СМИ запрещено, этого СМИ больше не существует. Асипов, если хочет, может зарегистрировать новое СМИ и в нем работать.