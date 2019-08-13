Апелляционная коллегия отменила определение райсуда по делу о закрытии Ratel.kz

Сегодня, 13 августа, апелляционная коллегия по гражданским
делам Алматинского городского суда отменила определение судьи Медеуского
райсуда Алматы Гульмиры Бейсеновой от 10 июня, вынесенное по иску бывшего
главного редактора сетевого издания Ratel.kz Марата Асипова, сообщила глава
международного фонда защиты свободы слова «Адил соз» Тамара Калеева.
«Дело возвращается на новое рассмотрение в Медеуский районный суд и будет рассматриваться в том же составе», - написала Калеева на Facebook.
Она напомнила, что решением этой же судьи 28 мая 2018 года выпуск сетевого издания аналитического интернет-портала Ratel.kz был прекращен, регистрация отменена, пользование доменным именем Ratel.kz в пространстве казахстанского сегмента интернета СМИ в течение одного года с тем же или дублирующим названием было запрещено. Также Марату Асипову запрещалось распространять информационные материалы под наименованием Ratel.kz в СМИ, интернет-ресурсах и на доменных именах Ratel.kz, Balborsyk.kz, Wildratel.com, Itau.kz и др.
Спустя год Асипов обратился в районный суд с просьбой разъяснить, когда будет разблокирован сайт и восстановлено свидетельство о постановке СМИ на учет.
«10 июня судья Медеуского районного суда Алматы Гульмира Бейсенова отказала в главному редактору в иске. Сразу после судебного заседания в ответ на вопросы журналистов Гульмира Бейсенова разъяснила: у Ratel.kz отозвано свидетельство о регистрации, что-либо писать от имени этого и связанных с ним СМИ запрещено, этого СМИ больше не существует. Асипов, если хочет, может зарегистрировать новое СМИ и в нем работать», - напомнила Калеева.
Ранее Марат Асипов также обращался в Верховный суд с просьбой разъяснить, на какой срок ему запрещено распространять материалы от издательства «Аналитический интернет-портал Ratel.kz» в СМИ, а также на дублирующих Ratel порталах
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