Апелляционная коллегия отменила определение райсуда по делу о закрытии Ratel.kz

«Дело возвращается на новое рассмотрение в Медеуский районный суд и будет рассматриваться в том же составе», - написала Калеева на Facebook.

Она напомнила, что решением этой же судьи 28 мая 2018 года выпуск сетевого издания аналитического интернет-портала Ratel.kz был прекращен, регистрация отменена, пользование доменным именем Ratel.kz в пространстве казахстанского сегмента интернета СМИ в течение одного года с тем же или дублирующим названием было запрещено. Также Марату Асипову запрещалось распространять информационные материалы под наименованием Ratel.kz в СМИ, интернет-ресурсах и на доменных именах Ratel.kz, Balborsyk.kz, Wildratel.com, Itau.kz и др.

Спустя год Асипов обратился в районный суд с просьбой разъяснить, когда будет разблокирован сайт и восстановлено свидетельство о постановке СМИ на учет.

«10 июня судья Медеуского районного суда Алматы Гульмира Бейсенова отказала в главному редактору в иске. Сразу после судебного заседания в ответ на вопросы журналистов Гульмира Бейсенова разъяснила: у Ratel.kz отозвано свидетельство о регистрации, что-либо писать от имени этого и связанных с ним СМИ запрещено, этого СМИ больше не существует. Асипов, если хочет, может зарегистрировать новое СМИ и в нем работать», - напомнила Калеева.

Ранее Марат Асипов также обращался в Верховный суд с просьбой разъяснить, на какой срок ему запрещено распространять материалы от издательства «Аналитический интернет-портал Ratel.kz» в СМИ, а также на дублирующих Ratel порталах