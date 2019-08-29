Назарбаев предложил лидерам ядерных держав сесть за стол переговоров в столице Казахстана

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал лидеров ядерных держав сесть за стол переговоров и предложил им встретиться в казахстанской столице.

«Глобальное сообщество должно найти в себе мудрость сделать решительные шаги в пользу диалога о будущем нашей планеты. Данный диалог будет результативным, если за стол переговоров сядут, прежде всего, руководители ядерных держав. Я выступил с официальным предложением встретиться в нашей столицы основным игрокам в этом деле – руководителям США, РФ, Китая и других ядерных держав – и договариваться», - сказал Назарбаев в ходе торжественной церемонии вручения учрежденной им премии «За мир без ядерного оружия и глобальную безопасность».

Он заявил, что главы крупнейших государств всегда брали на себя ответственность за завтрашний день человечества.

«Сейчас такое время: сесть, договориться, потому что все конфликты заканчиваются переговорами», - сказал Назарбаев.