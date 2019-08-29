Назарбаев предложил лидерам ядерных держав сесть за стол переговоров в столице Казахстана

Он отметил, что все конфликты заканчиваются переговорами
Алия Иксанова, Vласть
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал лидеров ядерных держав сесть за стол переговоров и предложил им встретиться в казахстанской столице.
Еще по теме:
- Отказавшимся от ядерного оружия странам должна быть гарантирована безопасность – Назарбаев
- Представители всех безъядерных зон обсудят сотрудничество в столице Казахстана
- Россия официально приостановила выполнение обязательств ДРСМД
- Трамп заявил о готовности США рассмотреть возможность перезаключения ДРСМД
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые