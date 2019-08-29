Пока они разрешены только за кинотеатром «Сары-Арка»
  • 364
В Алматы появятся новые места для проведения санкционированных митингов

29 августа аким Алматы Бахытжан Сагинтаев заявил на торжественном собрании, посвященном Дню Конституции, что акимат рассматривает вопрос об увеличении мест для проведения санкционированных митингов и вообще он готов взаимодействовать с неправительственным сектором.Кроме того, в Алматы будет внедряться «Система видеомониторинга мест массового скопления граждан» с установкой 1 000 камер.

«Я обращусь к маслихату с просьбой об определении кроме сквера за кинотеатром «Сары-Арка» еще одного места для проведения мирных собраний граждан. Это решение предполагает новое качество и новый высокий уровень политической и правовой культуры в городе», — пообещал Сагинтаев.

Напомним, что пока что людям массово отказывают в проведении митингов, ссылаясь на перманентные ремонтные работы за кинотеатром «Сары-Арка».

«Алматы – город высокой гражданской активности и моя позиция —работать вместе с неправительственным сектором нашего мегаполиса. Мы уже определили направления взаимодействия и все мнения будут учитываться в выработке решений касательно жизни города», — рассказал градоначальник.

Например, в городе был запущен проект «Бюджет участия». Планируется направлять в каждый район до 500 млн. тенге. Жители смогут сами определять, на что тратить эти деньги. Стоит отметить, что на последнем заседании Общественного совета был раскритикован этот проект: всего было получено 26 заявок от жителей, и члены ОС посоветовали перенести его реализацию на следующий год.

Кроме того, аким города сообщил, что в Алматы будет внедряться «Система видеомониторинга мест массового скопления граждан» с установкой 1 тысячи камер. «Операторы системы смогут моментально направлять наряды полиции или силы ЧС в случае опасного события», — уточнил Сагинтаев, заметив, что с начала августа усилено пешее патрулирование и переориентированы маршруты с приоритетом во дворы: было разработано 550 маршрутов патрулирования.

Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
Суд Костаная отменил приговор по делу об изнасиловании в поезде «Тулпар-Тальго»
Новости
Более 1 тыс. абитуриентов лишились шанса учиться в магистратуре
Новости
Группу активистов задержали в столице перед началом мирной акции
Новости
Поиски пропавших в горах Кыргызстана альпинистов прекращены
Новости
Активистки KazFem подали 36 заявлений на проведение мирных митингов
Новости
Педагогов в Казахстане обяжут подтверждать соответствие квалификации