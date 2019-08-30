Акимат столицы опубликовал информацию о зарплатах акима и его замов

На сайте акимата столицы опубликована информация о зарплатах главы города и его заместителей.

Так, аким Алтай Кульгинов получает 771 007 тенге.

Его заместители Аскар Амрин и Нурлан Нуркенов получают по 508 543 тенге. Амрин отвечает за вопросы налоговой, бюджетной и экономической политики, госзакупок, мобилизации, управления активами города, а также территориальной и гражданской обороны, СПК и службы Ikomek. В ведении Нуркенова находятся сфера архитектуры, градостроительства, строительства и земельных отношений, жилищной политики, а также контроль и качество городской среды.

Алтынбек Касагалиев, отвечающий за сферы долевого строительства, охрану окружающей среды, благоустройство и развитие окраин, получает 462 389 тенге. Бахтияр Макен, курирующий вопросы внутренней, молодежной политики, культуры, здравоохранения, занятости и соцзащиты, образования, профилактики религиозного экстремизма и терроризма, несанкционированных акций и социальной напряженности, – 485 467 тенге. Малика Бектурова, отвечающая за вопросы инвестиционного и инновационного развития, госуслуг, цифровизации, предпринимательства, промышленности, туризма, продовольственного обеспечения, сельского хозяйства, развития языков, – 512 365 тенге, а Ермек Кизатов, в ведении которого находятся вопросы предупреждения ЧС, энергетики, коммунального хозяйства, городского общественного транспорта и связи, строительства инфраструктуры автомобильных дорог, LRT и ТЭЦ-3, – 386 363 тенге.