В Алматы начался марш за конституционную реформу

Активисты Oyan, Qazaqstan! (OQ) пошли маршем от улицы Жибек
жолы в Алматы, затем свернули вверх по улице Панфилова. Они призывают
реформировать Конституцию и преобразовать Казахстан в парламентскую республику.
«Это марш за конституционную реформу. Мы требуем парламентскую республику и демократизацию», - обратился к собравшимся активист Димаш Альжанов.
То же самое на казахском языке повторила Асем Жапишева.
Затем начались выкрики: "Оян, Казахстан", "за реформу Конституции".
Также марширующие несут знамя OQ, баннеры и плакаты с надписями "парламентская республика" и "реконституция".
Полиция пока не вмешивается в шествие. В нем участвует несколько десятков человек.
О планах провести марш за конституционную реформу активисты OQ сообщили 19 августа, пообещав также через некоторое время опубликовать перечень реформ.
25 августа они опубликовали заявление, которое начали со вступления, в котором указали на то, что поправки, вводившиеся в конституцию на протяжении следующих после ее принятия лет, превращали Казахстан в авторитарное государство.
«Принятая 30 августа 1995 года Конституция Республики Казахстан заложила основы авторитарной модели правления во главе с президентом, который с каждыми новыми поправками снимал ограничения для формирования единоличной власти. Президент получил всю полноту исполнительной власти и даже возможность самостоятельно в течении длительного времени принимать указы, имеющие силу конституционного закона. Парламент и судебная система стали придаточными звеньями президентской власти, утеряв всякую независимость. В результате провозглашаемые в Конституции права и свободы человека на практике не были гарантированы независимыми ветвями власти (суд и парламент). По этой причине мы с вами являемся бесправными гражданами и не можем на равных с государством отстоять наши права и свободы», - заявили активисты OQ.
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