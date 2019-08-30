В Алматы начался марш за конституционную реформу

Активисты Oyan, Qazaqstan! (OQ) пошли маршем от улицы Жибек жолы в Алматы, затем свернули вверх по улице Панфилова. Они призывают реформировать Конституцию и преобразовать Казахстан в парламентскую республику.

«Это марш за конституционную реформу. Мы требуем парламентскую республику и демократизацию», - обратился к собравшимся активист Димаш Альжанов.

То же самое на казахском языке повторила Асем Жапишева.

Затем начались выкрики: "Оян, Казахстан", "за реформу Конституции".

Также марширующие несут знамя OQ, баннеры и плакаты с надписями "парламентская республика" и "реконституция".

Полиция пока не вмешивается в шествие. В нем участвует несколько десятков человек.

О планах провести марш за конституционную реформу активисты OQ сообщили 19 августа, пообещав также через некоторое время опубликовать перечень реформ.

25 августа они опубликовали заявление, которое начали со вступления, в котором указали на то, что поправки, вводившиеся в конституцию на протяжении следующих после ее принятия лет, превращали Казахстан в авторитарное государство.

«Принятая 30 августа 1995 года Конституция Республики Казахстан заложила основы авторитарной модели правления во главе с президентом, который с каждыми новыми поправками снимал ограничения для формирования единоличной власти. Президент получил всю полноту исполнительной власти и даже возможность самостоятельно в течении длительного времени принимать указы, имеющие силу конституционного закона. Парламент и судебная система стали придаточными звеньями президентской власти, утеряв всякую независимость. В результате провозглашаемые в Конституции права и свободы человека на практике не были гарантированы независимыми ветвями власти (суд и парламент). По этой причине мы с вами являемся бесправными гражданами и не можем на равных с государством отстоять наши права и свободы», - заявили активисты OQ.