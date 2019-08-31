Барельеф в память о писателе-натуралисте Максиме Звереве открыли в алматинском зоопарке

В алматинском зоопарке состоялось открытие барельефа в память о писателе-натуралисте Максиме Звереве. Барельеф был сделан скульптором Лялиным Сергеем ещё в 1987 году в двух вариантах. Первый находится в доме дочери Максима Зверева, а второй все это время висел нетронутым в доме скульптора. Только после смерти Лялина его супруга случайно обнаружила копию барельефа, которую передала в зоопарк.

«Мы всегда должны таких людей помнить. Благодаря Звереву наш кружок юных натуралистов прививает молодому поколению любовь к животным и природе с детства», - отметил директор Алматинского зоопарка Вячеслав Банщиков.

Максим Зверев – известный советский писатель-натуралист и зоолог. В 1937 году он переехал в Алма-Ату из Москвы, где приступил к планированию территорий, размещению вольеров и зонированию Алматинского зоопарка, который был открыт 7 ноября 1937 года. В 1938 году Зверев создал первую станцию юных натуралистов при зоопарке. Семь лет писатель прожил здесь в доме на берегу пруда. В своих произведениях Зверев часто упоминал работу в Алматинском зоопарке.