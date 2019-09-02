Он поручил проанализировать реальный вклад фонда «Самрук Казына» в рост благосостояния нации
Госкомпании превратились в громоздкие конгломераты – Токаев
Фото Жанары Каримовой

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что требуется повысить отдачу от квазигосударственного сектора.

«Наши государственные компании превратились в громоздкие конгломераты, это надо признать. Международная конкурентоспособность которых вызывает сомнение. В целях сокращения неоправданного присутствия государства в экономике, мной было принято решение о введении моратория на создание квазигосударственных компаний», - отметил президент в своем послании народу.

Он также поручил проанализировать, «каков реальный вклад Фонда национального благосостояния (Самрук-Казына) в рост благосостояния народа за прошедшие 14 лет с момента создания фонда».

«Правительству вместе со Счетным комитетом в месячный срок провести анализ эффективности государственных холдингов и национальных компаний», - поручил Токаев.

«Квазигосударственные компании зачастую конкурируют между собой на одном поле. В сфере жилищной политики, например, работают семь государственных операторов. И это только на центральном уровне. Количество государственных компаний можно и нужно сократить. При этом следует аккуратно подходить к деятельности государственных компаний, работающих в стратегических секторах. Контроль государства над ними должен сохраниться. В противном случае вместо государственных монополистов мы получим частных монополистов. Со всеми вытекающими отсюда последствиями», - заявил президент.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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