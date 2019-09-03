5,5 млн тонн зерна намолочено в Казахстане – МСХ

На данный момент в Казахстане убран 31% площадей, засеянных зерновыми культурами, намолочено 5,5 млн тонн зерна при средней урожайности в 11,5 центнеров с гектара, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр сельского хозяйства Сапархан Омаров.

«Согласно оперативным данным, в целом по республике уборочная площадь зерновых культур составляет 15,2 млн га, из них убрано 4,8 млн га, что составляет 31%. Намолочено 5,5 млн тонн при средней урожайности 11,5 центнеров с гектара», - сообщил Омаров.

Кроме того, проводится подготовительная работа по экспорту зерна нового урожая.

«Рынки сбыта определены. Экспортный потенциал зерна и муки на 2019-2020 маркетинговый год составит порядка 7 млн тонн», - проинформировал министр.

Вместе с тем в текущем сезоне продовольственная контрактная корпорация планирует закупить до 1 млн тонн зерна. Цена закупа пшеницы третьего класса составляет от 62 до 70 тыс. тенге за тонну, в зависимости от качества. А для поддержки животноводства будет закуплено фуражное зерно по цене 54 и 50 тыс. тенге за четвертый и пятый класс зерна соответственно.

В целом, по информации комитета по статистике министерства национальной экономики, в 2019 году посевные площади всех сельхозкультур составили 22,2 млн га, из них зерновых – 15,2 млн га, в том числе пшеницы 11,4 млн га, масличные культуры – на площади 2,9 млн га, кормовые – на 3,3 млн га, хлопчатник – на 131,1 тыс. га, сахарная свекла – на 19,6 тыс. га, картофель и овоще-бахчевые культуры – на 191,3 тыс. га и 261,1 тыс. га соответственно.